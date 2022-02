Los 6 desencuentros entre AMLO y España

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso poner una "pausa" en las relaciones México-España por el tema de las empresas españolas que en su opinión saquean al país. Ante ello, José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España, pidió explicaciones al mandatario mexicano sobre las empresas y gobierno español.

"Acabo de conocer las declaraciones del presidente López Obrador sobre una pausa de las relaciones con España y, por supuesto, lo que voy a hacer es verificar exactamente cuáles son esas declaraciones", comentó Albares a Publimetro.

El canciller español también expresó su sorpresa con la pausa que pidió el mandatario mexicano "porque se contradicen con las propias declaraciones del presidente López Obrador hace una semana y de su canciller, Marcelo Ebrard, con el que tuve un encuentro en Honduras cordial y con el que públicamente he saludado".

Sobre la relación entre México y España, Albares mencionó que el vínculo entre ambas naciones es "una asociación estratégica que va más allá de declaraciones verbales súbitas o de palabras puntuales".

¿QUÉ DIJO AMLO?

En la conferencia de prensa mañanera de este miércoles 9 de febrero, López Obrador criticó las relaciones en gobiernos anteriores; consideró que hubo contubernio, promiscuidad económica y política en la cúpula de los gobiernos de México y España durante tres sexenios seguidos.

"Es el caso de las empresas españolas, si ahora no es buena la relación, a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara, para hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España, hacer una pausa en las relaciones".

El presidente López Obrador apuntó que México se llevaba la peor parte en acuerdos con empresas españolas que saqueaban al país.

"Entonces, vale más darnos un tiempo, una pausa", apuntó.

El presidente comentó que no quiere que España vea a México como "tierra de conquista", al señalar los contratos millonarios de empresas españolas en sexenios pasados.

"Calderón tenía a Repsol, Iberdrola viene de Fox y antes, pero Iberdrola, cuando empiezan con toda la reforma eléctrica; luego, Calderón a Repsol le da este contrato de Burgos, como lo establece, se puede probar, no les importaba sacar gas, lo que les importaba era el contrato de obra, entonces Pemex les pagaba a precios elevadísimos, les pagaba todo, luego viene OHL, ya esto es Peña, también española, todos los contratos para OHL y hacían hasta licitaciones", indicó.

OTROS DESENCUENTROS

Primer acto, ¿y el perdón?

A unos meses de que AMLO iniciara su mandato como presidente de México pidió mediante una carta a Felipe VI, rey de España, que reconociera los atropellos que el país europeo cometió durante la conquista en México y se disculpara por ello para lograr una "reconciliación plena" entre naciones.

"Envié una carta al rey de España y al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones, a lo que ahora se conoce como derechos humanos", dijo dos años antes de que se celebraran los 200 años de Independencia de México y se cumplieran 500 años de la caída de Tenochtitlán.

López Obrador planeaba que en 2021 se diera esa reconciliación histórica luego de los delitos cometidos contra los pueblos nativos de la época precolombina, pero el Rey Felipe rechazó atender sus peticiones.

El Rey consideró que lo que ocurrió hace 500 años no puede juzgarse desde la contemporaneidad e incluso señaló que los pueblos mexicanos leen el pasado sin ira, por lo que reiteró la disposición de España para trabajar en conjunto.

No obstante, el perdón por el que AMLO abogó llegó el 28 de diciembre de 1836, con el "Tratado Definitivo de Paz y Amistad entre la República Mexicana y S.M.C. la Reina Gobernadora de España", en donde se estipuló que se olvidarían para siempre las diferencias. dimensiones por las que se interrumpieron las relaciones de amistad y armonía entre ambos pueblos.

Sin embargo, el historiador español Antonio Espino López avaló la petición que el presidente mexicano hizo a su símil en España, aunque con el matiz de reconocimiento; en lugar de perdón, se trata de reconocer los excesos que se cometieron y la rapiña a la que sometieron a todo el continente.

En su libro "La invasión de América. Una nueva lectura de la conquista hispana de América: una historia de violencia y destrucción" documentó matanzas, violaciones, torturas, empalamientos, ejecuciones en la hoguera, matanzas con perros, colgamientos, exhibición de cadáveres torturados, violaciones a mujeres y agresiones a sus hijos durante la conquista hispana de América.

Segundo acto; No peligra relación bilateral

A pesar de la carta, AMLO aseguró que eso no pondría en riesgo la relación bilateral y hasta la reunión de hace una semana en Honduras, los cancilleres tenían claro que el trato seguía siendo cordial, pero luego de este miércoles se supo que para el presidente de México no es así.

"No, no, para nada, no se pone en riesgo (la relación bilateral). Este es un asunto de voluntades y de conciencia de cada quien".

Tercer acto. AMLO y sus apellidos

El papa sí respondió a la carta de AMLO y pidió perdón, no obstante quien se negó a hacerlo fue José María Aznar, expresidente de españa y refirió que los nombres y apellidos de AMLO no existirían sin la conquista.

"Dice que España tiene que pedir perdón, ¿y usted cómo se llama? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés por parte de los Aztecas, Manuel por parte de los Mayas; López es una mezcla de Aztecas y Mayas".

Cuarto acto, ¿es cortina de humo?

El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa consideró durante su intervención en una reunión de los conservadores españoles del Partido Popular y consideró que el asunto del perdón se trataba más bien de una cortina de humo orquestada para tapar la criminalidad, el nulo crecimiento, la corrupción y el pésimo gobierno del manejo de la covid por parte del Gobierno mexicano.

Resaltó sus raíces e incluso coincidió con Aznar al decir que el abuelo de AMLO es de una región española al norte de Cantabria.

"Yo soy orgullosamente mexicano, mi bisabuela era una indígena purépecha; el propio presidente, su abuelo es cántabro [...] Orgullosamente mexicano, de raíces indisolubles indígenas y españolas como todos los mexicanos y profundamente orgulloso de todas esas raíces, así me declaro, así he vivido y así espero morir", dijo Calderón.

Quinto acto. España critica a México por mal manejo de la pandemia

López Obrador comparó la gestión de la pandemia por coronavirus que hasta ese momento habían realizado ambas naciones y aseguró que en las crisis sanitaria y económica le había ido mejor a México.

"A cada ciudadano, lo que le preocupa es lo que su Gobierno está haciendo para protegerle a él y para proteger su economía [...]", dijo la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, quien además argumentó que al ciudadano español no le consolaría mucho que ella dijera que España lo está haciendo mejor que su vecino.





