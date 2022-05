Los 6 compromisos ineludibles para corregir el tráfico aéreo del AICM y AIFA

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, encabezó una mesa de coordinación entre autoridades aeronáuticas y las principales aerolíneas del país, esfuerzo que permitirá alcanzar un desarrollo ordenado de la aviación en México.

El fin de semana pasado se dio a conocer un video en redes sociales, en el que se escucha la voz de asombro de otra tripulación al presenciar en la pista 5 del AICM, una inminente colisión entre dos aviones en el AICM (uno en tierra y otro en llegada). El percance se evitó gracias a que el piloto de la aeronave que estaba por aterrizar, decidió volver al espacio aéreo ante el inminente riesgo.

#Video | ? Piloto de #Volaris evita una colisión en el #AICM; un avión estuvo a punto de aterrizar, mientras otro de la misma aerolínea esperaba a despegar https://t.co/2iCJPzwBzp pic.twitter.com/vueBtwoW1M — La Silla Rota (@lasillarota) May 8, 2022

Las dos aeronaves que estuvieron a punto de colisionar, son la N545VL (Airbus A320) vuelo VOC 4069, que iba a despegar con destino a Guatemala; y la aeronave que ingresó a la pista 05, XA-VRV (Airbus A320) vuelo VOI 799, procedente de Mazatlán, Sinaloa.

La difusión del video y el riesgo llevó a la renuncia del director de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), Víctor Manuel Hernández Sandoval, según un comunicado emitido por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que hay una investigación en curso sobre el incidente que se suscitó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México entre dos aviones.

Asimismo, el presidente achacó "al conservadurismo" las alertas emitidas por asociaciones áreas internacionales sobre los crecientes riesgos de impacto en los aeropuertos de la capital.

"No, no existe, lo que hay son resistencias muy alentadas por el conservadurismo, es que todo cuestionan, aunque caigan en el ridículo, pero no sé qué les pasa, deberían serenarse, todo se arregla", declaró en su conferencia matutina desde el Palacio Nacional.

El mandatario se refirió a los avisos de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA, en inglés) y la Federación Internacional de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA, en inglés), que han documentado 17 "eventos de alarma" desde abril de 2021 en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM).

Las agrupaciones también afirmaron la semana pasada que "la situación se ha vuelto muy preocupante" ante la "nueva configuración del espacio aéreo del Valle de México" tras la inauguración el pasado 21 de marzo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), obra emblemática de López Obrador.

Por lo anterior, en la reunión celebrada este lunes 9 de mayo, participaron autoridades de las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); de la Defensa Nacional (Sedena); y de Marina Armada de México (Semar), así como los directivos de las principales líneas aéreas de México: Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús.

COMPROMISOS

Entre los principales compromisos, resaltó la Segob, están el que las operaciones de carga nacional migrarán inmediatamente del AICM al AIFA.

Ante ello, esperan que en un plazo de 90 días quedará instalada toda la infraestructura fiscal y aduanera para recibir también carga internacional en el AIFA.

Entre los principales acuerdos alcanzados, destacan los siguientes:

1. Las aerolíneas nacionales e internacionales de transporte de pasajeros mantendrán sus respectivos horarios de aterrizaje y despegue (slots) que hoy tienen asignados para esta temporada de verano 2022 desde y hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). De esta forma, se mantiene sin afectación la oferta de servicios a los pasajeros desde dicho aeropuerto.

2. Un incremento significativo en la oferta de vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). El plan es alcanzar más de 100 operaciones diarias, iniciando la primera etapa el próximo 15 de agosto y la segunda el 15 de septiembre. En el transcurso de los próximos días se dará a conocer el detalle de esta nueva oferta de vuelos en beneficio de los usuarios de este nuevo aeropuerto.

3. Las operaciones tipo chárter y de carga nacionales migrarán inmediatamente del AICM al AIFA. Se estima que en 90 días quedará instalada la infraestructura fiscal y aduanera para poder recibir a partir de ese momento los vuelos de carga internacional. Asimismo, aquellas aerolíneas que hoy operan en el AICM y que tengan más de un año de adeudos aeroportuarios, combustible, impuestos y derechos, entre otros conceptos, no podrán continuar sus vuelos y deberán migrar a otra terminal aérea.

4. A partir de este momento, no se autorizarán nuevos vuelos entrantes al AICM y no se permitirá un aumento de las operaciones más allá de los slots asignados para la temporada de verano 2022.

5. Se destacó la importancia de redoblar los esfuerzos para recuperar la Categoría 1 en la clasificación de las distintas autoridades aeronáuticas que establece la Federal Aviation Administration (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Esto permitirá a las aerolíneas nacionales ampliar su oferta de servicios hacia y desde ese país.

6. Se informó que no existe ningún decreto relativo a restringir las operaciones en el AICM; finalmente, se acordó trabajar estrechamente entre las distintas dependencias gubernamentales, particularmente con los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), las aerolíneas y los organismos nacionales e internacionales de la industria aérea, con el objetivo de continuar ofreciendo un servicio seguro y confiable en los cielos del territorio nacional.