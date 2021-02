Los 5 temas clave de la mañanera de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó hoy la última conferencia matutina de la semana y tocó el turno de presentar la estrategia de rescate de Petróleos Mexicanos (Pemex).





Te contamos de este y otros temas clave que el Presidente en la mañanera:





COMBATE A CORRUPCIÓN





El Presidente comentó que el gran desafío del gobierno será sacar adelante a Pemex para hacerla una empresa productiva que genere ganancias y utilidades, por lo que se le inyectarán recursos, se le quitará carga fiscal y sobre todo se limpiará de corrupción, “eso permitirá sacarla adelante, ese es el desafío que tenemos”.

López Obrador dijo que “los tecnócratas que apostaron a la privatización, que son corresponsables de la quiebra, del fracaso de Pemex, están ahora en una postura, para decirlo suavemente, de escepticismo, que no se va a poder, que es mucha la deuda, que va a ser imposible rescatar a Pemex.





APOYO FINANCIERO





Por su parte, el director de Finanzas de Petróleos Mexicanos, Alberto Velázquez García, dio a conocer que el gobierno federal apoyará a la petrolera mexicana por un monto de 107 mil millones de pesos durante 2019.

Asimismo, indicó que la inversión de Pemex crecerá en cerca de 36 por ciento más en términos reales, pues pasará de 204.6 mil millones de pesos en 2018 a 288.1 mil millones de pesos en 2019.

En el caso de la deuda, Pemex no contratará deuda nueva y empezará a prepagar la existente, el gobierno anterior contrataba 140 mil millones de pesos de deuda nueva cada año en pesos de 2019, lo cual se reduce a cero en el primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó.





CONFLICTO DE INTERESES





El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este viernes que Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), tiene un conflicto de intereses dentro de dicho organismo, por lo que adelantó que el próximo lunes dará a conocer los detalles.

En su conferencia matutina, López Obrador respondió de esta manera a las críticas que García Alcocer lanzó contra sus ternas para ocupar cargos de comisionados en la CRE.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, el titular de la CRE señaló que “como funcionario público, que vive prácticamente al día, no tiene nada que ocultar” y no tiene ningún conflicto de intereses.

Sin embargo, comentó que esperará al anuncio del Presidente y que, por ahora, todas sus declaraciones de intereses son públicas.





IRREGULARIDADES EN SEDESOL





Al menos un millón 500 mil pruebas de irregularidades en entrega de recursos de programas de Sedesol, serán entregados a la Fiscalía General de la República, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Les vamos a entregar los datos de toda la corrupción que había en la Sedesol y no sólo se les va a entregar a ustedes, se le va a entregar a la Fiscalía General, de los padrones, de cómo se destinaban recursos para la gente y no llegaba el dinero, por eso la decisión de no estregar fondos con intermediarios, pero lo vamos a probar, tenemos un millón 500 mil casos de pruebas documentadas", afirmó.





ESTANCIAS INFANTILES





Dijo que se detectaron anomalías en 2 de cada 3 estancias infantiles, como falta de permisos para funcionar y falta de seguridad para los niños.

López Obrador reiteró que por ahora los apoyos para las estancias infantiles se entregarán de manera directa a los padres de familia y confió que este problema quede resuelto en un mes.





lrc