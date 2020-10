Los 5 mandos activos que estuvieron bajo las órdenes de Cienfuegos

Cinco mandos en activo, entre ellos el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval forman parte del equipo que tuvo bajo su mando el general Salvador Cienfuegos Zepeda, detenido ayer en Los Ángeles, Estados Unidos, por una investigación de narcotráfico.

De acuerdo con documentos del Ejército, el actual titular del Ejército, Luis Cresencio Sandoval, estuvo adscrito a la 4a Región militar en el sexenio pasado.

El subsecretario de la institución, André Georges Foullon Van Lissum, fue el comandante de la Tercera Región con Cienfuegos.

Agustín Radilla Suastegu, Oficial Mayor de la Sedena, comandaba la Séptima Zona Militar en el sexenio pasado.

Homero Mendoza, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, dirigió la Décima Zona Militar, mientras que Gabriel García Rincón, Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea fue el encargado de la Segunda Región Militar en la administración de Salvador Cienfuegos.

¿QUÉ DIJO AMLO?

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los elementos que estén involucrados en las investigaciones , serán separados del cargo.

El mandatario dijo que le tiene confianza al actual secretario de la Defensa, que él lo nombro, y no Salvador Cienfuegos Zepeda.

"Hice un análisis detallado para tomar la decisión de nombrarlos. Investigue sus antecedentes, la honorabilidad y los dos son incorruptibles...en el caso del general Luis Crescencio Sandoval lo propuse luego de hacer una investigación a fondo y no surge su nombramiento de los que se proponían en ese entonces por parte de la Sedena, es decir, no fue propuesto por el entonces secretario de la Defensa y se puede decir que no le correspondía al secretario proponer, pero les pedí tanto al secretario de Marina como al de Sedena que me presentaran opciones y propusieran ternas y en ninguno de los casos, ni en Marina ni Defensa tomé en consideración esas propuestas".

(Luis Ramos)