Los "4 Fantásticos" informan al mundo estrategia de seguridad de México

Ahí estaban los cuatro, sentados frente a los embajadores y cónsules de México en el mundo. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Ciudadana; el almirante Rafael Ojeda, titular de la Sedena; Ricardo Bucio, responsable de la Guardia Nacional, y Homero Mendoza, jefe del estado Mayor de la Sedena, en representación de su titular, General Crescencio Sandoval.

"Nos van a ver a nosotros cuatro juntos porque hay una gran interrelación entre nosotros y eso nos ha dado una gran base para poder lograr muchas cosas gracias a esa operatividad", afirmó Ojeda, al explicar que ellos integran el gabinete de seguridad que fue rediseñado en la actual administración federal.

Los "4 Fantásticos" estaban contentos, relajados, por eso bromeaban frente a la asistencia del cuerpo diplomático en su reunión 31, donde explicaron la situación actual de México en materia de seguridad y el combate a la corrupción en los cuerpos policiales.

"Con lo que ahorita estamos viendo en Estados Unidos, la detención de un ex secretario de Seguridad Pública, imaginen ustedes los niveles de penetración institucional a los que ha llegado el crimen organizado", dijo emocionado Durazo, lo que provocó que se disculpara para interrumpir su discurso por segundos y quitarse el suéter que llevaba, para mostrarse más cómodo. "Podemos darles una certeza a ustedes y al país de que entre el equipo de primera línea del presidente de la República, no se va a encontrar jamás a un García Luna". Y el cuerpo diplomático aplaudió.

El funcionario explicó de manera resumida las líneas generales de la Guardia Nacional y criticó los bajos salarios de la policía municipal, hecho que afecta su confiabilidad. Por eso confío en que 2021 cuando el número de elementos de la GN alcanza los 150 mil elementos, "podamos hablarnos al tú por tú con el crimen organizado", advirtió. Luego, subrayó que pese a que el anterior gobierno detuvo a 120 objetivos del crimen organizado, eso no detuvo la violencia. "Eso significa que la seguridad no está asociada necesariamente, a la detención de los líderes de las organizaciones criminales. Pero nadie recuerda que se les haya asegurado ningún bien. Hoy la ley de extinción de dominio nos permite disponer de los bienes asegurados... Pronto entregaremos un país en paz y tranquilidad".

* * * * *

Fentanilo. La sola palabra causó una importante reacción de alerta en el almirante Ojeda, sabedor de que este opiode, utilizado en combinación con otras sustancias, ha cobrado relevancia en el mercado de las drogas. Pero no fue él quien sacó el tema a colación, sino el embajador de México en China, José Luis Bernal. En la sesión de preguntas por escrito, cuestionó al gabinete de seguridad detalles respecto a cómo se evitaba el ingreso del fentanilo por los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz.

-Si me permiten, quisiera conocer al embajador que hizo esta pregunta -interrumpió Ojeda-. ¿Está él por aquí?

La realidad es que Bernal no estaba, pero en segundos personal de la cancillería salió por él hasta el área de cafetería y lo devolvió al auditorio para que escuchara la respuesta de tan delicado tema. Ojeda continúo entonces.

-Ahí viene el embajador. Señor embajador, con respecto a su pregunta, le estoy contestando. Como es sabido la delincuencia organizada trata de introducir el fentanilo o la droga a México, y nuestro trabajo es evitarlo. Tenemos desde hace años una unidad de protección portuaria con personal altamente capacitado para detección de contenedores con equipos de aduana y administración portuaria. Hemos tenido éxito y lo seguiremos teniendo, porque hay voluntad de SCT, SAT y nosotros. De hecho, el SAT nos ha pedido que en algunas aduanas haya como directores, personal de la Marina. Para poder realizar esa labor tenemos intercambio a través de nuestra unidad de inteligencia naval con otras agencias de diferentes partes del mundo, sobre todo Estados Unidos, Colombia, Ecuador y Perú, para detectar si algún contenedor trae algún ilícito y nosotros actuar en consecuencia.

Más allá de su papel en misiones de paz, la Sedena enlistó contar con 43 agregadurías militares y aéreas en las diversas sedes diplomáticas, repartidas en los cinco continentes: 20 en América, 12 en Europa, 8 en Asia, dos en África y una en Oceanía. "Esto nos permite mantener una comunicación permanente con los ministerios de Defensa", advirtió Homero Mendoza. Y agregó que mañana se inaugurará en Querétaro (San Miguel de los Jagueyes), junto al presidente y representantes de la ONU, un centro de entrenamiento para operaciones de paz, cuyo costo fue de 280 millones de pesos.

* * * * *

Como niños, embajadores y cónsules salieron de la Cancillería para abordar un total de siete autobuses que los trasladaron a Palacio Nacional, donde se reunieron con el presidente López Obrador en el salón Tesorería. Eran tantos los asistentes que el embajador de México ante las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, se quedó sin asiento en la parte frontal por quedarse charlando con varios de los integrantes del cuerpo diplomático. Al percatarse de lo sucedido mostró disposición para sentarse en las últimas filas, aunque no fue necesario pues el embajador de México en Singapur, Agustín García López, le cedió su asiento en la fila tres y él se recorrió a la última fila.

El canciller Marcelo Ebrard, dio una breve introducción para reiterar que la política interna de México, es también guía de su política externa. "Aquí está su equipo, señor presidente, para llevar a cabo esas encomiendas este año y para que la voz de México, como lo he dicho, tenga presencia en todos los ámbitos del mundo", dijo.

López Obrador tomó la palabra y si bien en general hizo un resumen de sus principales líneas de gobierno, no omitió la encomienda que les asignaba. "Ustedes que nos representan en el mundo seguramente ya están notando, percibiendo que en este aspecto está cambiando la imagen de nuestro país en el mundo... Y lo que estamos ahora demostrando es que sin corrupción y con un gobierno austero se pueden liberar fondos para el desarrollo".

Después apapachó a la recién llegada de Bolivia, la ex embajadora en aquel país, María Teresa Mercado, quien tras ser expulsada por la presidenta interina, Jeanine Añez, se reincorpora al equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. "Hizo un trabajo extraordinario, se logró poner en alto la política exterior de México, como siempre, en esto que es una tradición, el derecho de asilo", le reconoció el mandatario por el caso Evo Morales. Y ella, de pie, recibió los aplausos.

Luego fue el turno de la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena -después de manifestar en Twitter su inconformidad por una silla-. "La relación con Estados Unidos históricamente ha sido difícil, compleja y hemos tenido ahora la fortuna de mantener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Y esto ha sido posible por el trabajo que se ha hecho, por el trabajo de un grupo de diplomáticos".

Finalmente, no podía faltar el agradecimiento al Canciller. "Ha sido para mí de gran apoyo el contar con el trabajo, la conducción en política exterior de Marcelo Ebrard. Me ha ayudado mucho. Ya ven que no me gusta viajar mucho, no necesito hacerlo, tengo una muy buena representación, Marcelo me representa muy bien en todos los foros y lo va a seguir haciendo".

* * * * *

Sí. Todo salió bien. Al cuerpo diplomático se le veía satisfecho, previo a la reunión que sostuvieron por la tarde con el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. El mensaje de regiomontano para ellos, fue directo: "¡A dar confianza en el extranjero! Estoy seguro de que el futuro del país está en la confianza que demos al extranjero porque México en este momento es de los pocos países que hoy ofrecen estabilidad fiscal y política", subrayó.

LSR consultó a un par de embajadores quienes explicaron -bajo la petición de no citar sus nombres-, los lineamientos que se les instruyó seguir para promover a México en el extranjero: vender una imagen propositiva del país; precisando en qué entidades es posible invertir y detonar proyectos económicos; pero limitando los problemas de inseguridad por crimen organizado y violencia, solo en ciertas zonas.

(José Guaderrama)