Los 10 mexicanos más mediáticos de 2018

Andrés Manuel López Obrador, el flamante presidente de México, encabeza la lista de personajes más mediáticos del año en el país, en la que también participan cantantes, empresarios, deportistas y hasta asesinos en serie.

Este es el Top-10 de los mexicanos que han acaparado más reflectores en este agitado 2018:

1.- Andrés Manuel López Obrador: El izquierdista Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia el 1 de julio tras una larga campaña electoral en la que fue el protagonista absoluto marcando los temas a discusión al resto de candidatos, causando polémicas y popularizando simpáticos lemas como "Abrazos, no balazos".

Tras su triunfo, su presencia en medios se ha fortalecido aún más, tanto como mandatario electo como ya de presidente, cargo que asumió el 1 de diciembre. Ha anunciado reformas en los planos administrativo y económico y grandes obras de infraestructura.

Y no ha escapado de la polémica con decisiones como la cancelación del aeropuerto de Texcoco o la creación de la Guardia Nacional.

2.- Luis Miguel: El renacer de Luis Miguel, titulaban muchos medios este año ante el esplendoroso 2018 del cantante puertorriqueño nacionalizado mexicano. "¡México por siempre!", su último trabajo, se llevó el premio al álbum del año en los últimos Grammy Latino.

A este éxito de crítica y ventas se sumó la serie sobre su vida, "Luis Miguel: la serie", emitida en Netflix y Telemundo, que colocó al cantante -y su tumultuosa vida- entre lo más comentado en redes sociales durante semanas.

Tras más de un centenar de conciertos, también ha recibido algunas críticas por la supuesta falta de profesionalismo en alguno de sus espectáculos.

3.- Enrique Peña Nieto: Aunque menos prolífico en medios en los últimos meses, el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) capitalizó, positiva y negativamente, su cargo hasta los últimos días de mandato.

Considerado para muchos un sexenio perdido por las violaciones a derechos humanos o la corrupción, su nombre se relacionó con titulares negativos como el alza de la violencia pero también con temas más positivos como la firma del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos o Canadá, el T-MEC.

Los cambios políticos de la CDMX en 2018

4.- Joaquín "el Chapo" Guzmán: Recluido en Estados Unidos, Joaquín "el Chapo" Guzmán ha copado titulares por su juicio en Nueva York en el que, prácticamente a diario, se dan a conocer supuestos detalles suculentos del mundo del narcotráfico y el entorno del temido capo.

Personajes secundarios a su historia como su esposa Emma Coronel, sus hijas gemelas o la actriz Kate del Castillo han recobrado relevancia desde el inicio del proceso judicial en noviembre.

5.- Alfonso Cuarón: El director mexicano Alfonso Cuarón y su película "Roma", ganadora del León de Oro en el 75 Festival Venecia y nominada a tres Globos de Oro, ocupan titulares por la calidad de la cinta y la polémica entre Netflix y los exhibidores cinematográficos.

6.- Saúl "Canelo" Álvarez: La máxima estrella del boxeo mexicano y uno de los mejores del orbe mantiene su presencia en medios gracias a sus combates con millones de espectadores, sus polémicas, su fuerte carácter y sus suculentos contratos, como los 365 millones de dólares que recibirá por 11 peleas.

7. Olga Sánchez Cordero: La exmagistrada de la Suprema Corte y ministra de Gobernación del nuevo gobierno, Olga Sánchez Cordero ha sido la única capaz de hacer sombra a López Obrador al tomar protagonismo en temas de seguridad y migración, y posiciones progresistas en torno al aborto o la despenalización de ciertas drogas.

8.- Thalía: A sus 47 años, la cantante Thalía ha renacido mediáticamente gracias a su éxito "No me acuerdo" -en el que se adentra en el reguetón- y un inesperado éxito viral con la pieza "Me oyen, me escuchan", que le valió la simpatía de jóvenes internautas, que incluso la imitaron en un "challenge" (reto).

9.- Juan Pablo Castañón: El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, es el empresario más mediático de la era López Obrador. En la campaña criticó al izquierdista por su propuesta de modelo económico. Pero tras el triunfo electoral del político modificó sustancialmente el discurso, apoyándole en asuntos como el alza al salario mínimo.

10.- Los Monstruos de Ecapetec: Esta pareja está acusada de matar al menos a diez mujeres en este municipio del céntrico Estado de México. Acusados de trata de personas y feminicidios, su caso ocupó centenares de páginas en octubre por la supuesta crueldad de los asesinatos, e incluso se habló de canibalismo.

