López Obrador y Morena chocan con la oposición

El espíritu releccionista de Porfirio Díaz sobrevoló la Cámara de Diputados. Estuvo encarnado en Porfirio Muñoz Ledo, quien desde el inicio de la sesión del segundo periodo legislativo de la LXIV legislatura, fue el blanco de ataques por parte de los panistas que como si estuvieran en un estadio de futbol imitaban el grito próscrito del futbol, y le coreaban "eeeeeees-purio".

También tomaron la tribuna, inconformes porque Morena incumplió su palabra de rotar la presidencia de la Mesa Directiva y decidieron que Muñoz Ledo se mantenga al frente del órgano legislativo.

La senadora panista Xóchitl Gálvez se acercó al ex priísta, ex perredista y ahora morenista y le colocó atrás una cartulina que decía "¿Porfirio Díaz o Porfirio Muñoz Ledo?". Todo eso ocurrió antes de que llegara la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a entregar el primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los morenistas no se quedaron quietos y respondieron a los panistas con el grito de "borolas", apelativo que hace unos días le endilgó López Obrador a quien en 2006 lo venciera en las urnas, Felipe Calderón, que por cierto ya no es militante de Acción Nacional.

La sesión pintaba para desastre, pero la llegada de Sánchez Cordero dio un respiro a un enérgico Muñoz Ledo, y aunque a su regreso los panistas aún se mantenían en la tribuna, y aún había duelo de consignas, el ambiente se hizo menos difícil. Hubo incluso espacio para el belicoso y detestado por muchos, Gerardo Fernández Noroña, quien hizo un extrañamiento a López Obrador, por no presentar su informe ante el Congreso, ya que, a diferencia de sus predecesores, él sí tiene la legitimidad para hacerlo ante el Congreso de la Unión, consideró el diputado petista.

Después vinieron los posicionamientos de los partidos, y la tensión regresó al Pleno cuando el panista Xavier Azuara se encargó de hablar a nombre de Acción Nacional. Se trató del legislador que la bancada panista postuló para la Mesa Directiva, y que no obtuvo la mayoría calificada para sustituir a Muñoz Ledo, aunque había un acuerdo firmado el año pasado por el coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, para que sí llegara un panista.

Azuara les pidió a los morenistas respetar su palabra de rotar la Mesa. Los morenistas a veces le gritaban y Muñoz Ledo les pedía respeto para el orador. Azuara comparó la maniobra de no apoyarlo como una acción al más puro estilo de Porfirio Díaz, lo que no descompuso al otro Porfirio, Muñoz Ledo, pero sí motivó a que compañeros suyos gritaran "Porfirio, Porfirio", y el presidente de la Mesa Directiva les reconvino y volvió a pedir respeto.

La participación de Azuara parecía un éxito, incluso una mujer le gritaba a todo pulmón "hipócrita, ardido".

Pero en otra maniobra morenista, quien dio el posicionamiento de Morena, fue el coordinador de la bancada del partido en el Senado, el experimentado Ricardo Monreal, el mismo que hizo a un lado a Martí Batres para que no repitiera como presidente de la Mesa Directiva en dicha cámara.

Subió a tribuna y legisladores de Morena hicieron lo mismo para acompañarlo. Monreal abrió su discurso y aseguró que llevaba unas líneas preparadas, pero la ocasión ameritaba otras palabras.

Recordó que el año pasado López Obrador ganó en una elección inédita, contundente e incuestionable, por lo que se trataba del presidente con mayor legitimidad de los últimos mandatarios, lo que fue el primer puyazo a los panistas.

Les explicó, de manera casi pedagógica, que el gobierno actual va por la transformación profunda de instituciones y un cambio de régimen, algo que no habían entendido sus adversarios. Recordó que hubo dos alternancias, una en el 2000 y otra en 2012 y no hubo cambio alguno ni beneficio a la población y luego retomó el discurso de que recibieron el país en ruinas. En ese momento una legisladora lo interrumpió y Monreal, tajante, le dijo "señora, yo la respete, usted respéteme".

Pero otros panistas la siguieron y Monreal no se inmutó.

"Voy a esperar a que se desahoguen los compañeros del PAN", dijo, condescendiente.

Como si fueran cómplices, Muñoz Ledo le pidió continuar y hasta le dio tres minutos más, porque dijo que eso le quitaron, lo que generó carcajadas.

Monreal también causó carcajadas, como cuando dijo que nunca un presidente como López Obrador se había pronunciado tan categóricamente por la separación entre partido en el poder y gobierno.

"Véanlo, acudirán a las exequias de fraude electoral", afirmó. "Se acabó la compra del voto, del fraude electoral", agregó, lo que causó gritos más encendidos, pero también desconcertados de los panistas.

"No puede haber diálogo de parlamentarios contra vociferantes", soltó Muñoz Ledo.

Monreal recordó cuando estuvo en la oposición y reprochó que recibía del partido en turno en el poder un trato desigual.

"Se aguantan, somos mayorías y la mayoría gana aquí", le decían, aseguró.

Pidió a los panistas, porque al final fueron los legisladores del blanquiazul quienes se mostraron más inconformes, no privilegiar un discurso de odio, y les cuestionó que dónde quedó el PAN de los ochenta "analítico y serio", lo que causó un "nooooo" furioso de respuesta.

Y dio la estocada final. Alabó la trayectoria de Porfirio Muñoz Ledo.

"Porfirio es historia y no se ha violado la ley", les espetó los invitó a retomar el camino de la conciliación y la reflexión.

"Que viva México, que viva Porfirio", mientras Muñoz Ledo le respondió con un "gracias".

Los panistas intentaron responder a gritos, pero ya no supieron cómo hacerlo.

La sesión concluyó con palabras de Muñoz Ledo, quien reconoció que tenía la intención de dar un discurso, pero ya no lo iba a hacer.

Pidió una votación para preguntar si se declaraba concluida la sesión, la mayoría afirmó, luego preguntó quienes votaban por la negativa, solo algunos panistas levantaron su mano, lo que volvió a ocasionar carcajadas. Así terminó la primera sesión del segundo año ordinario de sesiones.

Oposición, derrotada y desquiciada

Por la mañana, al concluir su informe, López Obrador destacó que "no va a aflojar" en su Gobierno en el que señaló que sus adversarios "están moralmente derrotados".

"Están moralmente derrotados (la oposición) porque no han tenido oportunidad de establecer un paralelo entre la nueva realidad y el último periodo neoliberal, caracterizado por la prostitución y el oprobio, que se ha convertido en una de las épocas más vergonzosas en la historia de México", dijo.

También mencionó que las protestas ciudadanas "no dejan de existir, ni queremos que desaparezcan" y señaló que los conservadores se oponen a cualquier cambio verdadero y están nerviosos o incluso "están fuera de quicio".

"No han podido constituir (la oposición), y esto lo celebramos y toco madera, para que no se pueda crear un grupo o una facción con la fuerza de los reaccionarios de otros tiempos. Además, lo digo con respeto, no quiero que se entienda como un acto de prepotencia o una burla, es lo que estoy percibiendo: están moralmente derrotados".

Problemas no se solucionan sólo con retórica: Coparmex

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) criticó que más que un informe sobre el estado que guarda la administración pública federal, AMLO haya dado un compendio de acciones políticas.

"No hubo en la alocución presidencial la rendición de cuentas que se espera en el primer corte de la administración como lo marca la Constitución. La retahíla versó, una vez más, en relación a los programas sociales que no cuentan con una métrica para conocer sus efectos en el desarrollo de la economía y en la satisfacción de la sociedad beneficiaria", dijo en un comunicado.

La cúpula patronal criticó además que las carencias del Estado de Derecho, como el combate a la corrupción y a la impunidad, no se solucionan por retórica, "es necesario hacerlo cumpliendo las leyes para todos sin distingos".

