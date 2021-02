López Obrador llega a II Informe con 15% menos aprobación que en 2019

El presidente Andrés Manuel López Obrador llega a su II Informe de Gobierno con una subida de 12 puntos su calificación mensual aprobatoria en agosto para ubicarse en 58%, contra 36% de desaprobación, de acuerdo con la encuesta Enkoll para La Silla Rota; sin embargo su nivel de aprobación llega con 15 puntos menos que hace un año, cuando llegó con 73 puntos de aprobación de cara a su primer informe.

El mandatario venía de una baja del 67 al 44 por ciento en su nivel de aprobación de febrero a mayo. En julio tuvo un ligero repunte a 46 y para agosto es su primera subida desde octubre de 2019.

Sin embargo, Enkoll resalta que los 58 puntos en su nivel de aprobación de agosto de 2020 está lejos del 73% de agosto de 2019, calificación con la que llegó a su I Informe de Gobierno.

Los 15 puntos porcentuales de aprobación menos respecto a cómo llegó para su primer informe reflejan una caída del 20.55% en su calificación positiva.

Por género, hombres y mujeres aprueban la gestión de AMLO con 58% ambos; sin embargo, hombres tienen una ligera mayoría en desaprobación con 37% por 35% de mujeres.

Hace un año, hombres tenían una aprobación del 74, mientras que las mujeres aprobaban al mandatario en un 73 por ciento.

Por edad, los bloques de 45 a 64 años, y de 65 y más son quienes dan mayores niveles de aprobación al presidente con 62 y 61%, respectivamente. Le siguen el bloque de 25 a 34 años con 57% y por último los bloques de 18 a 24 y de 35 a 44 años con el 55 por ciento.

En cuanto a afinidad partidista (46% del total de encuestados), quienes se dijeron no simpatizar con ningún partido dieron una aprobación del 68% y una desaprobación del 28 por ciento. Respecto a los simpatizantes de Morena (25% de encuestados), 92% le dio aprobación contra 7% de desaprobación; panistas (12%) le dieron 31% de aprobación y un 55% de desaprobación. Por último, simpatizantes del PRI (8% de los encuestados) dieron 43% de aprobación y un 49% lo reprueba.

SOBRE LA PANDEMIA

A pregunta expresa: En este momento ¿qué le preocupa más a usted, no tener dinero por falta de empleo o enfermarse por el coronavirus? 41% de encuestados dijo no tener dinero por falta de empleo, 34% enfermarse por el coronavirus, 22% ambas y 3% ninguna.

A la pregunta: ¿Usted, o alguien en su hogar ha perdido su empleo por la pandemia por COVID-19? El 42% dijo que sí y un 58% dijo que no. Por género, hombres, en un 39% dijeron que sí y 61% que no. En mujeres, 44% dijo que sí y un 56% dijo que no había perdido alguien su empleo.

Por rango de edad, el grupo mayor afectado es el de 18 a 24 años con respuesta afirmativa del 50% en ambos casos.

Sobre la actuación y decisiones ante la pandemia del presidente López Obrador, el 43% de los encuestados lo aprueba y un 52% lo desaprueba. Por género, 57% de encuestados hombres lo desaprueba por 49% de encuestadas mujeres.

La desaprobación del 52% en términos generales es menor al 59% de mayo y la aprobación de 43% es mayor a la de mayo cuando fue de 38 puntos.

PRINCIPALES HALLAZGOS

43% de los entrevistados mencionó la INSEGURIDAD como el principal problema del país; el segundo lugar lo ocupan los problemas económicos (economía, pobreza, bajos salarios y falta de trabajo) con 35%.

Con el paso del tiempo, pareciera que la pandemia dejó de ser un tema para los entrevistados, pues en esta medición no aparece como uno de los principales problemas del país.

Casi 5 de cada 10 personas no se identifican con algún partido político; el partido con mayor número de simpatizantes es Morena, con el 25%.

Casi 6 de cada 10 mexicanos (58%) aprueban el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador y 36% lo desaprueba. Cabe resaltar que 92% de los afines a MORENA, aprueban la gestión del presidente, así como el 68% que no se sienten identificados con ningún partido.

Si bien la COVID-19 es una enfermedad que ya ha cobrado más de 60 mil vidas, el miedo a la falta de dinero por no tener empleo (41%) es más grande que el temor de la gente a enfermar (34%).

La situación económica se vislumbra compleja, prueba de ello es que cuatro de cada diez entrevistados mencionaron que ellos o alguien de su familia ha perdido su empleo a consecuencia de la pandemia por COVID-19 (42%).

Al preguntar sobre las medidas y acciones que ha tomado el presidente López Obrador para enfrentar la pandemia, 43% aprueba su trabajo, lo que representa un aumento de cinco puntos respecto a la medición anterior.

Casi seis de cada 10 mexicanos aprueban las medidas y decisiones que ha tomado del Subsecretario de Prevención y promoción de la Salud, Hugo López-Gatell ante la pandemia por coronavirus (57%).