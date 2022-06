López Obrador, Labastida, el narco y… ¿fallan los informantes?

Las declaraciones de Francisco Labastida Ochoa, excandidato presidencial del PRI que perdió frente a Vicente Fox en el 2000, respecto de un presunto pacto entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena con el narcotráfico recordaron la detención de trabajadores del gobierno del también exmandatario estatal que estaban en la nómina del cártel de Guadalajara, luego de la detención de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes”.

El excandidato presidencial del PRI, señaló que ve "indicios" de protección al Cártel de Sinaloa en el actual gobierno, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha visitado cuatro veces Badiraguato en su sexenio, a pesar de que tiene solo cinco mil habitantes y es el corazón de dicha organización criminal.

"Indicios, como dicen los abogados no pruebas concluyentes", lanzó Labastida en entrevista en Aristegui Noticias.

Este mismo jueves, en conferencia mañanera, el mandatario mexicano volvió a defender a la madre del exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, así como el saludo que le dio de mano al arrancar la pandemia de Covid en 2020.

Al ser cuestionado por un periodista si era lo mismo que saludar a un expresidente, López Obrador comentó: "no tiene nada de malo saludarla, es una señora de la tercera edad y merece todo el respeto".

"Un familiar de un delincuente, mientras no esté enjuiciada y sea una señora mayor, una madre, entonces merece todo mi respeto (...) Imaginen cuántas fotos tengo yo con gente que está metida en cuestiones ilegales o que ya está en la cárcel. Y no exagero, debo ser uno de los más fotografiados, no es para presumir, a donde quiera que voy me toman fotos", apuntó.

Un tuit del director del periódico Noroeste, Adrián López, recordó que durante el gobierno de Labastida Ochoa en Sinaloa fue que detuvieron a Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes”.

“En 1989, mandos de Labastida fueron detenidos y acusados de proteger a Félix Gallardo; me fallaron los informadores’, dijo el entonces gobernador de Sinaloa”, posteó en la red social.

“Pero su detención tuvo un impacto en la vida política de Sinaloa, donde varios funcionarios estatales, vinculados con la seguridad, también fueron detenidos acusados de dar protección al capo del narcotráfico, como quedó consignado en las páginas de Noroeste en su momento”, publicó Noroeste este viernes.

Posteriormente, en un hilo de Twitter, el periodista escribió:

Veo que Francisco Labastida da nota al hablar del pacto de impunidad entre @lopezobrador_ y @epn.



Y también de cómo el Cártel de Sinaloa le ayudó a Morena en la elección pasada.



Nomás un dato: durante su sexenio como gobernador de Sinaloa fue detenido Félix Gallardo en Jalisco pic.twitter.com/C4w6HWskLM — Adrián López (@AdrianLopezMX) June 2, 2022

“En esos días de abril de 1989, tres de sus principales funcionarios de seguridad (Arturo Moreno, Robespierre Lizárraga y Enrique Corza) ‘desaparecieron’; luego supimos que en realidad habían sido detenidos por el ejército como cómplices de Félix Gallardo. Incluso, el Coordinador del Plan Estatal de Seguridad de Sinaloa, Fernando García Félix, estuvo prófugo por los mismos hechos”, continuó.

Adrián López concluye: Es decir, mientras Félix Gallardo era el narcotraficante más relevante del país y uno de los más buscados, en Sinaloa los principales mandos de seguridad trabajaban para él. “¿Qué dijo el gobernador Labastida entonces? ‘me fallaron los informadores’”.