López Gatell ve signos de rebrote, pero AMLO destaca baja en muertes

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, aceptó que en México hay signos de rebrote de coronavirus covid-19 y llamó a retomar medidas para frenar los contagios, sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo énfasis en señalar que la estrategia contra el virus funciona y resaltó que el número de muertos va a la baja.

En la conferencia mañanera, López Gatell dio a conocer que no hay cambios de estrategia, pues de hacerlo se caería en la improvisación.

Recalcó que la estrategia consideraba que tendríamos una epidemia larga, se incluía que en octubre se daría un aumento en la intensidad con la llegada de la temporada de la influenza y así ha sucedido.

Destacó que con la llegada de este rebrote, ya previsto, ahora hay que regresar a extremar los cuidados y la identificación de los casos para romper las cadenas de transmisión de covid-19.





Y AMLO DIJO





El presidente López Obrador enfocó sus palabras para señalar que “nos está funcionando la estrategia en general. Lo que tenemos que hacer es seguir convocando a todos a cuidarnos, sin medidas autoritarias, no ha habido toque de queda”.

Aseguró que sí están preparados en caso de darse un rebrote de coronavirus en México.

“Hemos podido enfrentar la pandemia, sin que cause más daños, más estragos, porque nos ha apoyado la gente. Si no se hubiesen guardado los mexicanos, cuando los convocamos a estar en casa (...) si no se hubiese hecho eso, se hubiese presentado un mayor contagio, no nos hubiesen alcanzado las camas en los hospitales”, precisó.

Culpó a los gobiernos neoliberales del abandono a la educación que no ayudó a que se formaran más médicos y especialistas para enfrentar a la pandemia en el país.

Señaló que de concretarse un rebrote, apostará por “convencer la gente” y que el pueblo demuestre una vez más que “es mucha pieza”.

“Nosotros estamos más en la idea de que se convenza a la gente y se ha logrado, porque el pueblo de México es mucha pieza. Es un pueblo responsable. Aquí lo vemos, en la capital y en todos lados. Vamos a seguir insistiendo en que debemos de cuidarnos, no confiarnos, que la gente por sí mismo tome las medidas de cuidado, que no tengamos que recurrir a medidas disciplinarias. Yo confío mucho en eso”, destacó al señalar que no se instalarán medidas como toques de queda.





(Luis Ramos)