López-Gatell reta a comunidad médica a mandar especialistas a zonas marginadas

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, desafió a la Academia Nacional de Medicina y a otras organizaciones a que envíen un listado de 13 mil médicos para que vayan a zonas marginadas, y así desmientan al gobierno sobre la necesidad de contratar médicos cubanos.

Al término de la presentación del libro "Exceso de Muerte", López-Gatell fue cuestionado sobre la contratación de 500 médicos cubanos que hizo este gobierno.

Sobre las críticas del gremio médico, el subsecretario dijo que es positivo que exista debate en la sociedad y que lo importante es que haya preocupación por el bienestar social.

"Sería fabuloso que mañana tengamos un comunicado oficial por ejemplo de la Academia Nacional de Medicina o de la Academia Mexicana de Cirugía o de la Academia de Pediatría diciendo aquí está la lista, no de 500, sino de estos 13 mil médicas y médicos de distintas edades, de distintos grados de entrenamiento y de experiencia que ponemos a disposición cómo asociaciones civiles para que vaya a las zonas marginadas de nuestro país y que prácticamente nos desmientan en el sentido de ya no traigan a los cubanos no va a ser necesario porque aquí estamos nosotros y nosotros dispuestos a ir a la zona tarahumara", enfatizó López-Gatell.

El subsecretario lanzó así el reto a las organizaciones y federaciones de medicina que expresaron su inconformidad con la contratación de los médicos cubanos.

Sobre los términos de la contratación, dijo que en su mayoría serán especialistas, que tengan capacidad de enseñanza, para que vayan a áreas marginadas de todo el país, aunque con mayor importancia en los estados del Sur.

La Secretaría de Salud informó este jueves que el acuerdo que firmó el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, con el gobierno de Cuba inició el 8 de mayo y tiene una vigencia de dos años.

La dependencia indicó que ambas naciones también sostendrán acuerdos en materia de medicinas y vacunas; investigación científica y cualquier otra área que acuerden por escrito.

Sobre medicinas y vacunas, el documento precisa que conforme a sus necesidades y de acuerdo con los procedimientos jurídicos correspondientes, ambos países podrán adquirir medicamentos, vacunas y toda clase de equipo médico de manufactura.

En cuanto a investigación científica, refiere que las dos naciones constituirán un comité técnico-regulatorio para desarrollar acciones conjuntas.

Entre las áreas que se tienen en proyecto, se analiza la viabilidad de desarrollar un programa integral de atención a pacientes diabéticos, cuyas especificaciones, de ser el caso, se detallarán en el proyecto específico de cooperación correspondiente.