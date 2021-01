López-Gatell menosprecia nueva cepa covid que dispara contagios

En septiembre pasado en Reino Unido se identificó una nueva cepa de la covid-19, pero fue hasta diciembre que su aparición comenzó alertar al mundo debido a su propagación.

Si bien, la Organización Mundial de la Salud (OMS), autoridades sanitarias de Reino Unido y Alemania aseguraron que esta nueva cepa no es más letal, ni es resistente a las vacunas existentes, lo cierto es que es más contagiosa. Razón suficiente para tomar nuevas medidas sanitarias.

Varios países del mundo cerraron sus fronteras a Reino Unido, mientras que en tierras británicas se endurecieron las restricciones como el confinamiento.

En México, por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que no se cerraría la frontera con Reino Unido porque la OMS no lo recomienda y no tiene una contribución específica a la disminución de la pandemia.

Las únicas medidas que se tomarán al respecto, detalló López-Gatell el 22 de diciembre pasado, son las convencionales.

Luego, en la conferencia vespertina del 16 de enero, el subsecretario aseguró que "no se ha documentado que esta variante se asocie con mayor virulencia, mayor capacidad de causar daño".

Y añadió: "Si es que realmente la cepa es más transmisible [...] esta variante podría convertirse en la variante predominante".

Sin embargo, en países como Irlanda la nueva cepa ya se registra en cuatro de cada 10 casos de covid-19, según Financial Times.

Mientras que en Reino Unido los casos de covid-19 han aumentado desde diciembre para registrarse desde 30 mil hasta más de 50 mil contagios diarios.

Un mes después que López-Gatell informara que no habría medidas añadidas ante la nueva cepa de covid-19, en México se registró el primer caso, un paciente extranjero que viajó a Reino Unido y que hoy está hospitalizado en Tamaulipas, pero que supuestamente no contagió a más personas en el país. Mientras que un segundo posible caso registrado en Nuevo León, el paciente falleció.

Aún así los casos diarios que se han registrado en los últimas semanas, desde finales de noviembre, han rebasado los 10 mil, mientras que en los últimos dos días se han registrado más de 40 mil nuevos contagios. Récords no antes registrados.

Asimismo, en los últimos días se han registrado hasta más de mil muertos diarios por covid, lo que también significa un aumento no antes reportado.