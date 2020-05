López-Gatell cuestiona sincronía en medios para criticar cifras covid

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, cuestionó que cuatro medios extranjeros publicaron hoy notas sobre irregularidades en las cifras de muertes y casos de covid-19 en México, y señaló que políticos de oposición han sido de los principales difusores de esos textos en redes sociales. El funcionario ve un vínculo entre estos hechos, pero se limitó a decir que "llama la atención la sincronía".

En un video publicado en redes sociales, López-Gatell Ramírez respondió a las notas que publicaron este viernes The New York Times, El País, The Wall Street Journal y The Washington Post, en las que señalan que hay un subregistro de muertes por coronavirus y que el número de casos confirmados podría ser mucho mayor al que dicen las autoridades federales.

Ante esta situación, el subsecretario señaló: "También quiero comentar algo que me llama la atención, que particularmente hoy 8 de mayo, fecha en la que hemos anunciado que de acuerdo con las estimaciones matemáticas esperábamos tener el momento acme, el pico de epidemia en la Ciudad de México, aparecieran de manera casi sincrónica estas cuatro notas, seguidas de una amplia difusión por varios protagonistas de las redes sociales, la mayoría de ellos, los más activos, individuos ligados a administraciones anteriores, a los negocios de industria farmacéutica y de los insumos, en general a la industria de la salud y unos cuantos también con aspiraciones políticas que ya empiezan a cobrar notoriedad".

Mensaje sobre las notas publicadas en torno a las cifras de México por la epidemia de #COVID19. pic.twitter.com/ITpTnJvYGJ — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) May 8, 2020

Sobre los señalamientos de subregistro de muertes de personas con covid-19, explicó que no en todos los casos se puede determinar la causa de fallecimiento por el virus Sars-CoV2, ya que algunos pacientes llegan en estado grave y no se les puede practicar la prueba de laboratorio.

"Tenemos personas que muy desafortunadamente pierden la vida y han tenido las condiciones clínicas de covid, pero no quedan registradas como covid, porque no tienen una demostración por laboratorio", reconoció López-Gatell.

Después habló particularmente de la nota de The New York Times, que encontró una discrepancia entre los datos de la Ciudad de México y los del gobierno federal, pero López-Gatell dijo que hubo "falta de rigor en la construcción de esta información periodística", al señalar que mantienen buena relación con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y los gobernadores de todos los estados.

El subsecretario recordó que México está en el momento cumbre de esta primera oleada de la pandemia y que por eso es necesario que la población continúa con las medidas de sana distancia y se apegue a la "información creíble".