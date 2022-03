López-Gatell celebra récord de vacunación covid en CDMX; faltan niños, reclaman

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, celebró que la Ciudad de México es el primer estado en completar al 100% la vacunación contra covid; sin embargo, usuarios en redes sociales le reclamaron que no es cierto, pues todavía falta inmunizar a niños.

"Felicitamos a la jefa de Gobierno, @Claudiashein y a la Ciudad de México por ser la primera entidad federativa que completó esquemas y refuerzos de vacunación contra #COVID19. Ha sido exitoso el despliegue territorial y la colaboración intersectorial. ¡Enhorabuena!", destacó López-Gatell en su cuenta de Twitter.

Felicitamos a la jefa de Gobierno, @Claudiashein y a la Ciudad de México por ser la primera entidad federativa que completó esquemas y refuerzos de vacunación contra #COVID19. Ha sido exitoso el despliegue territorial y la colaboración intersectorial. ¡Enhorabuena! pic.twitter.com/F85wFdylaa — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) March 1, 2022

Sin embargo, los usuarios de la red social no celebraron como él este hecho, al resaltar que no se ha vacunado al 100% de los habitantes capitalinos pues aún faltan los niños, quienes no han sido inmunizados, a pesar de que la vacuna de Pfizer cuenta con aprobación en menores.

"No están completos, hacen falta los niños y niñas de 5 a 18 años con vacunas Pfizer pediátricas que este gobierno NO quiere comprar #Urgente", escribió una de las usuarias en respuesta al subsecretario.

No están completos, hacen falta los niños y niñas de 5 a 18 años con vacunas @pfizer pediátricas que este gobierno NO quiere comprar. #Urgente — Quela (@JackieIxtab) March 1, 2022

"Les faltan los niños de 5 a 18 años. No han terminado nada. Mientras los niños no estén vacunados, la incidencia de contagios y, lamentablemente, muertes, va a continuar ¡en toda la población!", escribió otro usuario.

"Y los niños para cuándo, pueden abrir la campaña y será decisión de cada padre si lo vacunan o no, o qué les preocupa lo que puedan gastar, si gastan en otras tonterías menos importantes, pero eso sí, ya los quieren en la escuela, ¿o es porque de ellos no obtienen algún beneficio?", cuestionó una usuaria de Twitter.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, la Ciudad de México tiene una cobertura de vacunación del 100% en población de 18 años y más, le siguen Querétaro y Quintana Roo, con 99% de avance.

Sin embargo, como lo menciona la misma imagen de la dependencia, ese avance es solamente de población de 18 años en adelante. En el caso de la capital del país, se ha vacunado a menores entre 15 y 17 años, mientras que a nivel federal se ha inmunizado a menores de 12 a 17 años, pero solamente a quienes tienen comorbilidades.

En junio del año pasado la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aprobó el uso de la vacuna de Pfizer en adolescentes mayores de 18 años, pero aún no se ha autorizado su aplicación en niños de 5 a 11 años, aunque en otros países como Estados Unidos ya se aprobó su uso en niños.