Lomelí ocultó cuentas bancarias e inmuebles: SFP

La Secretaría de la Función Pública (SFP) encontró que el exsuperdelegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí ocultó su patrimonio para no evidenciar conflicto de interés.

Al menos Lomelí Bolaños no incluyó en su declaración patrimonial dos inmuebles en Nayarit y Jalisco, así como 13 vehículos, 28 registros de marca y 35 cuentas bancarias que fueron omitidas por el empresario farmacéutico.

De acuerdo con el diario Reforma, Lomelí podría estar implicado en enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés.

El exdelegado habría incurrido en faltas graves derivadas del manejo de una red de empresas farmacéuticas, con la cual ha obtenido contratos millonarios.

Si bien las investigaciones se encuentran en curso, dichas faltas pueden implicar sanción económica e inhabilitación hasta por 20 años, adelantó la SFP.

Lomelí omitió reportar la propiedad de una casa ubicada en Avenida de las Ceibas 339, en Bahía de Banderas, cerca de una zona de playa con parque acuático y campo de golf.

La otra propiedad no reportada es un departamento localizado en la Calle Diagonal San Jorge 93, en la Colonia Vallarta San Jorge de Guadalajara, dentro del exclusivo desarrollo Central Park Guadalajara.

De acuerdo con un listado elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revela que el exsuperdelegado ocultó 12 cuentas abiertas en HSBC, 5 en Banco Regional Monterrey y 4 en Banorte/IXE, entre otras cuentas.

Además, la UIF detectó que entre los vehículos no declarados están un mini Cooper 2013; una Cadillac Escalade 4x4 y una Volvo XC90, ambas 2007; una Ford Expedition 2004; un Jaguar 2002 y un Jetta A4, 2003.

Sumado a esto se encuentra la omisión de 28 marcas a su nombre de las cuales podría obtener remuneración económica. Entre dichas marcas están Rapid Technologies, una empresa dedicada a la venta, asesoría, investigación y promoción de soluciones de software.

También On the same side, que según reportes es una marca de publicidad y servicios de oficina; así como Solfo y Solfran, marcas de productos farmacéuticos.





Con información de Reforma

