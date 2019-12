"Lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que en su primer año de gobierno barrieron la corrupción limpiando el gobierno de arriba para abajo, "como se barren las escaleras".

Con una plancha del zócalo y calles aledañas llenas, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició su mensaje por el el primer año de gobierno donde reconoció que se han cumplido 89 de los primeros 100 compromisos de su gobierno y reconoció que la seguridad es el gran pendiente.

Se preguntó sobre cuánto tiempo necesitaremos para la obra de la transformación, a lo que el mandatario respondió: "Pienso que en un año más, en diciembre de 2020 ya estarán establecidas la bases para la construcción de una patria nueva para entonces ante cualquier circunstancia será prácticamente imposible regresar a la época de oprobio que significó el periodo neoliberal o neoporfirista; al cumplir dos años de gobierno los conservadores ya no podrán revertir los cambios".

Una hora con 16 minutos duró su dirscurso que arrancó a las 12: 15 horas.

Personas con pancartas, lonas y fotografías al gobierno federal y al presidente, se dan cita en el zócalo de la ciudad de México.

De las alcaldías de Iztapalapa, Cuauhtémoc, Xochimilco, y algunas otras de diferentes estados del país se dan cita en el primer cuadro de la ciudad.

"Como lo he dicho muchas veces, la principal tarea del gobierno es desterrar la corrupción política, estamos poniendo orden desde la cúpula por eso limpiamos el gobierno de arriba para abajo, como se limpian las escaleras", dijo en el Zócalo capitalino ante alrededor de 80 mil personas congregadas.

Ante una Plaza de la Constitución repleta y gritos de "Es un honor estar con Obrador", el presidente Andrés Manuel López Obrador saludó a sus simpatizantes antes de iniciar su discurso.

"Las reformas a la constitución tienen el propósito garatinzar el desarrolo del país y el bienestar del pueblo, por ejemplo, las principales reformas y leyes aprobadas por los legisladores han sido las del combate a la corrupción", frase con la que inició su discurso.

Enumeró la ley de austeridad republicana, la de extinción de dominio, la reforma al artículo 28 de la constitución para prohibir la devolución de impuestos, clasificación de robo de combustibles, evasión fiscal y fraude electoral como delitos graves como sus principales logros.

"La eliminación del fuero al presidente para que pueda ser juzgado en funciones por cualquier delito, la revocación de mandato, la consulta popular, la nueva ley laboral que garantiza el voto libre, secreto y directo en los sindicatos, la ley de salud para garantizar a todos los mexicanos la atención médica y medicinas gratuitas", agregó.

Resaltó la cancelación de la mal llamada reforma educativa, así como la reforma a la constitución que permite a elementos de Ejército y Marina que permite participar en tareas de seguridad pública e instituye la guardia nacional; además, dijo, ha enviado al congreso una reforma para elevar a rango constitucional las pensiones a adultos mayores y personas con discapacidad así como las becas a estudiantes pobres en todos los niveles de escolaridad.

Se han generado 800 mil nuevos empleos sin considerar los generados por los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida; "en conjunto más de un millón de empleos adicionales", celebró.

Respecto al operativo para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, AMLO dijo que en esa prueba de fuego se vivió un alto riesgo se prefirió detener el operativo y liberar al implicado para evitar una masacre de centenares de personas, la mayoría civiles inocentes.

Podrán decir nuestros adversarios que mostramos debilidad, pero nada vale más que la vida de las personas.

Advirtió que habrá tolerancia cero a la violación de derechos humanos y no se descansará hasta conocer el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa.

Celebró que se haya iniciado el rescate de los restos de los 63 mineros que desde 2006 quedaron enterrados en Pasta de Conchos, Coahuila.

Después, pidió fuerte aplauso a las fuerzas armadas de México. "Serenaremos a México, con el apoyo de todos y con perseverancia y profesionalismo y con acciones guiadas por el principio de que la paz es fruto de la justicia"

También justificó el asilo a Evo Morales, presidente de Bolivia y a su vicepresidente, bajo el principio de tradición diplomática de México.

Sobre la relación México con Estados Unidos la calificó de histórica. "Una relación marcada por invasiones, despojo territorial e intervenciones, pero también por un intenso intercambio económico, cultural y demográfico al trabajar allá 36 millones de mexicanos".

"Somos un país libre y soberano", advirtió ante las amenazas de calificar como organizaciones terroristas a los cárteles del narcotráfico mexicanos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador finalizó su mensaje del primer año de gobierno en el zócalo de la Ciudad de México. En su mensaje reconoció que la disminución de la inseguridad es su principal desafío.

El presidente pidió paciencia a los habitantes, ya que se está aplicando un cambio régimen que llevará tiempo, por lo que aseguró que en 2020 estarán consolidadas las bases del cambio.

"Estoy seguro que cuando cumplamos dos años de gobierno, los conservadores ya no podrán revertir los cambios".

Durante más de una hora, el mandatario hizo mención de los diferentes programas que implementado.

Su mensaje, basado en el combate a la corrupción, incluyó la aplicación de apoyos a diferentes sectores sociales. El mandatario habló sobre la eliminación de la Reforma Educativa, la disminución de salarios, así como eliminación de plazas de funcionarios públicos.

También abordó la construcción del Aeropuerto en Santa Lucia, la construcción de la refinería en Tabasco, el tren maya, así como Sembrando Vida.

En su mensaje, el presidente reconoció que la economía no crecido como se esperaba, pero dijo que se están haciendo los cambios necesarios para lograrlo.

Reconoció el trabajo de los maestros del país, así como el aporte económico que han hecho los migrantes al país a través de las remesas que envían.

Antes de finalizar su discurso, el presidente hizo mención sobre las adicciones y el contenido que se transmite a través de las series de televisión relacionadas con el crimen organizado. El mandatario dijo que el camino del crimen organizado "no es el camino".

"Me van a ayudar a la campaña, porque si reducimos el problema, vamos a bajar la violencia, la inseguridad".

Dijo que el combate al crimen organizado que hizo en años anteriores, costó la muerte de muchas personas y que sigue dañando al país. Comentó que el expresidente Felipe Calderón fue el responsable del inicio de la violencia que enfrenta el país.

También agradeció el trabajo que están haciendo las fuerzas armadas del país, ya que son fundamentales para lograr un cambio.

La relación bilateral con Estados Unidos, también fue parte su discurso. Al hacer mención, López Obrador agradeció a los migrantes, así como al presidente de Estados Unidos, a quién le refirió su agradecimiento y respeto que ha mostrado por el país.

"Amigos y amigos, cuando se trata de buenos dirigentes, como decía José Martí, los años pasan madurando, no envejeciendo", dijo el mandatario antes de finalizar su discurso.

"Seguimos en un proceso de transición; lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer; no estamos jugando está en marcha una nueva forma de hacer política, ya no es más de lo mismo, nos guiamos por la honestidad, la democracia y el humanismo; ¿cuánto tiempo necesitaremos para la obra de la transformación? Pienso que en un año más, en diciembre de 2020 ya estarán establecidas la bases para la construcción de una patria nueva para entonces ante cualquier circunstancia será prácticamente imposible regresar a la época de oprobio que significó el periodo neoliberal o neoporfirista; al cumplir dos años de gobierno los conservadores ya no podrán revertir los cambios.

"Juárez decía en circunstancias como esta, en la segunda transformación, momentos más difíciles que los de ahora, decía: el triunfo de la reacción es moralmente imposible", para no ser tan tajante tendrían que esforzarse muchísimo y pasar mucha vergüenza para retroceder a los tiempos aciagos de la corrupción, de los contratos leoninos, de la condonación de impuestos de los fraudes electorales del abandono a los jóvenes, del racismo, del desprecio a los pobres y del "mátalos en caliente".

"Lo que más deseo con toda mi alma, para un año más, vivamos en una sociedad mejor, más libre, justa, próspera, pacífica y fraterna. Durante mi larga vida pública siempre he tenido un ángel de la guardia que se llama pueblo.

"Ustedes siempre me han apoyado y me han sacado a flote porque el pueblo es mucha pieza, al pueblo le debo todo lo que soy, por eso los seguiré escuchando, atendiendo, sirviendo y nunca jamás los traicionaré, gracias por la protección y el apoyo de ustedes. Yo soy un dirigente, el pueblo, es el gran señor, el amo, el soberano, el gobernante, el que verdaderamente manda, gobierna y transforma", concluyó.

