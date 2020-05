"Lo siento, no hay neumólogo en el hospital"

"Como no hay especialista, la gente con covid no está evolucionando, no está mejorando y al contrario, está muriendo más", denuncia Itzel Vanessa Huerta Meza, quien señala que en el Hospital General La Villa no hay un neumólogo que atienda a los pacientes con covid-19 y eso ha causado que su papá se encuentre ahora en condición grave, ya que no ha recibido la valoración adecuada.

"La verdad es que esta enfermedad nos está rebasando a mucha gente, no te imaginas, diario sacan muertos, diario ingresa más gente al hospital, la verdad no hay equipo médico capaz de dar el servicio", enfatiza esta joven, preocupada por el estado de salud de su padre, quien se encuentra intubado en Terapia Intensiva desde hace una semana.

Esta familia capitalina sólo salía al mercado o al súper una o dos veces por semana, pero siempre llevaban cubrebocas y gel antibacterial. Sospechan que en alguno de estos dos lugares es donde Salvador Huerta Muñoz, de 54 años de edad, se pudo haber contagiado, a pesar de que siempre fue muy cuidadoso. Vanessa resalta que su padre es el pilar de la familia, no fuma, no bebe y es un arquitecto muy trabajador, aunque debido a la pandemia perdió su empleo.

Así empezaron los síntomas de covid

Salvador empezó con un poco de tos y fiebre, por lo que fueron a un médico particular que le dijo que era una infección en la garganta y le dio tratamiento. Tres días después los síntomas empeoraron, la tos persistía y comenzó a presentar fiebre, cuando regresaron con el médico le hizo estudios que mostraron que tenía inflamados los bronquios.

El sábado 16 de mayo, Salvador se sentía más enfermo, por lo que decidieron llevarlo al hospital, primero fueron al Pediátrico de la Villa, pero de ahí los enviaron al General de La Villa, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Vanessa relata que lo llevaron al hospital con cierto temor de que se contagiara de coronavirus, ya que realmente no sabían si tenía la enfermedad o sus síntomas eran por otra razón.

Ingresa al hospital

"Él ingresa el día sábado al hospital, decide quedarse, y la los cinco días agrava. A él nunca le faltó el aire, es una persona que tiene 54 años, es muy joven. no tienen ninguna enfermedad crónica, pero lamentablemente al quinto día el se agrava y me lo tienen que intubar", narra la joven.

Ella explica que en el hospital le informaron que le hicieron la prueba de diagnóstico de covid-19 a su padre, pero hasta la fecha no les han entregado el resultado, por lo que todavía están en la incertidumbre.

"A nosotros nos dicen que es covid, pero no te lo confirman realmente con la prueba, el cuadro que él presenta es un cuadro de neumonía atípica y dicen que es covid, que así ataca la enfermedad y que los pulmones siguen muy inflamados y que es covid, pero no sabemos realmente si sí o no", expresa Vanessa.

No hay neumólogo

Como la familia de Salvador ha insistido al hospital si se requiere algo más para atenderlo y que mejore su estado de salud, el personal les dijo que medicamento no hacía falta, pero que no contaban con un neumólogo, por lo que si ellos lo conseguían podría revisarlo.

"Entonces nosotros preguntamos quién es realmente el especialista aquí, quién es el que interviene y ve los casos más severos, porque siempre te reportan que tu paciente es el más grave de todos, entonces no hay una certeza de ello y me dijeron que un especialista es un neumólogo, yo pregunté y me dijeron que no lo hay en este hospital, al parecer hace tiempo lo hubo, pero se fue", lamenta la joven, quien se dio a la tarea de buscar a un especialista, pero hasta ahora no ha logrado que vayan a ver a su padre.

Además, a esta familia le dieron otra mala noticia sobre la condición de Salvador. "Hoy me dicen que le empieza a fallar un riñón, que necesitan hacerle una hemodiálisis y que no cuentan tampoco con el equipo suficiente, que habría que rentarlo", dijo Vanessa.

Carta a Hugo López-gatell

Esta situación llevó a la familia a escribir una carta dirigida a Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en la que le piden que se designen a médicos neumólogos para el Hospital General de La Villa, no sólo para que atiendan a Salvador, sino a todos los pacientes con covid-19 que se encuentran hospitalizados.

"Yo no pido que le quiten el médico a alguien más, sino que hubiera un poco más de humanidad para las personas, porque realmente no están evolucionando. Sería buena una evaluación de ellos que les ayudara a mejorar en su tratamiento. La ayuda es para todos, no nada más para mi papá, a mí me parte mucho el alma, uno quisiera hacer mucho más y no puede", enfatiza Vanessa.

LA SILLA ROTA solicitó a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México una postura sobre el hecho de que no hay un neumólogo en el Hospital General de La Villa ni equipo de hemodiálisis para atender a Salvador, pero no ha recibido una respuesta.