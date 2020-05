"Lo siento, los baños no están en servicio"

A la chingada. Hasta allá me mandó la empleada del restaurante Carl´s Junior de avenida Independencia por preguntarle si me permitía entrar al baño del restaurante. Malencarada y para acabarla de amolar con su cubrebocas mal puesto -solo cubrió la boca sin incluir la nariz-, ofrece una explicación ridícula.

-No están los baños en servicio.

-Lo que no está en servicio es el consumo en mesa -respondí-, la autoridad no dijo nada de que los baños también estuvieran prohibidos. Necesito lavarme las manos antes de comer.

-Lo siento, no están en servicio -repitió con tono de voz de deja de molestarme-, y para lavarse las manos contamos con gel antibacterial.

-Si no están en servicio ¿A qué baño entras tú y tus compañeros cuando trabajan aquí?, reviré.

Fue por demás. El miedo al contagio por coronavirus derivó en que los sanitarios de muchos restaurantes fueron cerrados para los comensales sin importar su consumo de comida para llevar. Comprensible que quieran reducir riesgos, aunque quizás injustificado. ¿Cuál es la diferencia entre que diez empleados usen el mismo baño, que veinte o treinta comensales? Si en esta fase tres de la pandemia, cualquiera de nosotros (sea empleado o comensal) puede estar contagiado y ser asintomático. ¿Cómo confiar entonces en que diez empleados sí están sanos y los comensales no? Pero ni modo, no me quedó de otra más que irme con mi vejiga a otra parte.

Quiero orinar, quiero orinar... ¡Necesito orinar! Pero la misma cantaleta me tope en una sucursal Vip´s de Iztapalapa, cuyas mesas patas arriba y las barras vacías, son ahora la imagen de todos los días.

-Disculpe, el sanitario de clientes está fuera de servicio ¿Qué desea ordenar?

-Deseo que me permita entrar al baño, le dije.

-Es que no están en servicio, reiteró; aunque entre líneas su mensaje era implícito "no-que-re-mos-con-ta-gi-os-es-ta-mos-en-Iz-ta-pa-la-pa-en-tien-da".

-¿Y a qué baño entra usted?, pregunté.

Al baño de empleados, el de clientes está cerrado.

¡Vaya que es toda una excursión encontrar un baño público en plena pandemia! Obvio, ya no es como antes que podías entrar a un restaurante, cine o cafetería para orinar. Ahora todo se encuentra cerrado.

¡El centro comercial! ¿Cómo no se me ocurrió antes? Y ahí voy, apretando el estómago y respirando con lentitud para engañar a la vejiga unos minutos más, solo unos más, antes de que reviente. ¡Abiertos! ¡Al fin! Una mujer de tercera edad -que debería estar en casa resguardada, pero que no lo está por cumplir con su trabajo-, limpia una y otra vez con cloro. Sí, tengo suerte; ese olor es garantía de que el sanitario esta limpio y no corro riesgos. Pero... ¿podría decir lo mismo una o dos horas después?

"Qué más quisiera que me mandaran a mi casa, pero tengo que trabajar", cuenta. "La gente que viene acá sale del super". Le creo, los cestos de papeles están llenos. "Lo único que hago para cuidarme es no acercarme a nadie y no quitarme los guantes", sí, esos gruesos de limpieza que duran casi un mes. Me pregunto si serán más efectivos que aquellos de látex desechables. Mmmmm... "El otro día aún con el cubrebocas se me acercó un señor y todo el tufo de su boca me llegó ¡Imagínese! Por eso yo no creo que estas cosas sirvan, pero me lo tengo que poner. Y es que si me pongo el cubrebocas grueso guarda mucho el calor. Mejor así".

Hay otro centro comercial al lado. Siento curiosidad ¿Cómo estará ahí el asunto de los baños? Al parecer discrecional, porque astutamente en los sanitarios públicos bloquearon la entrada con dos grandes botes y un anuncio "Cerrado por limpieza", quizás para evadir a otras preguntonas (como yo comprenderé). Al lado, en un restaurante Sanborns, me permiten el acceso al sanitario sin problema, sugiriendo hacer una escala técnica en el área de Farmacia "por si necesita algún medicamento", dice el hombre de la entrada. Le tomo la palabra por el solo hecho de que exhiben alcohol y no tengo, aunque claro, con esta pandemia hay que pagar el doble de lo que era su precio normal.

En el transporte público no es muy diferente la historia. En esa estación del Metrobús el letrero es claro: "Baño cerrado porque no hay agua. No insista". Ni cómo rebatirlo. Pero en la estación Centro Médico de la línea 9 los sanitarios públicos sí se encuentran abiertos con el costo de cinco pesos por persona. Sí, se ven limpios pero ¿desinfectados? La mujer de la entrada me odia cuando se le pregunta.

-¿Y cómo sé que el baño está limpio ahora con la pandemia?

-Porque se lavan todos los días.

-¿Sólo una vez al día? ¿Y también los sanitizan por el virus?

-Están limpios, ahí hay jabón para lavarse las manos, responde cortante.

Pago y entro. Pero no, no me animo a utilizarlos con todo y que una botella de "Fabuloso, Frescura Activa, antibacterial" insinúa desde el lavabo que no hay nada que temer.

No soy la única. Con o sin pandemia, con o sin virus, para quienes transitan por las calles de la CDMX pocas o muchas horas -por la razón que sea-, orinar se convierte en una necesidad de todos los días. Con la excepción de que hoy, frente al covid-19 y las casi 48 horas que sobrevive el coronavirus en determinadas superficies (como las puertas de aluminio de un baño o la cerámica de un sanitario) encontrar dónde y cómo orinar, termina siendo un gran albur.