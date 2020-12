Lo que sabemos sobre la muerte de Martha Érika y Rafael Moreno Valle

Cuatro personas fueron detenidas este viernes 25 de diciembre por la muerte hace dos años de la exgobernadora Martha Erika Alonso y su esposo, el entonces senador Rafael Moreno Valle.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que cumplió cuatro órdenes de aprehensión por la investigación que desarrolla por el evento aéreo ocurrido el 24 de diciembre de 2018, en el que perdieron la vida cinco personas.

Las personas aprehendidas son José Antonio N., María Magdalena N., Ricardo N. e Israel N., quienes forman parte de la empresa Rotor Flight Services relacionada con el funcionamiento de la aeronave.

La acción penal fue ejercida por los delitos de homicidio a título de culpa, daño en propiedad ajena a título de culpa y falsedad en declaraciones ante una autoridad.

Hasta el momento, ninguna autoridad federal o el presidente Andrés Manuel López Obrador se han pronunciado respecto de las detenciones y el giro a las investigaciones que suponen ser.

EL INFORME DEL GOBIERNO

El 27 de marzo pasado, el entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, luego de posponerse la presentación del informe final sobre el accidente de los Moreno Valle, en el que se determinó que la causa probable del accidente fue la pérdida de control del helicóptero debido a un alabeo repentino hacia la izquierda, mismo que no pudo ser recuperado por el piloto al mando. Ello provocó que la aeronave se invirtiera en vuelo y cayera.

Las investigaciones sobre los restos de la unidad sugirieron que no hubo indicios de materiales ajenos al helicóptero, informó el exfuncionario durante una de las conferencias matutinas del presidente López Obrador.

Una fue que la aeronave no debió haber volado ese día y otra que presentaba una falla mecánica, destacó Jiménez Espriú en la mañanera.

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, celebró entonces que por fin haya habido un dictamen final del accidente aéreo donde perdieron la vida cinco personas.

Previamente, a finales de enero de 2019, SCT confirmó sobre el accidente que fue "inusual, no es lo normal, es una de las cosas que llama la atención, que haya una caída casi vertical, es decir, a 60 grados y además invertida, no, no es normal", de acuerdo con Carlos Morán, subsecretario de Comunicaciones y Transportes, ante cuestionamientos de la prensa.

¿DE DÓNDE DESPEGÓ EL HELICÓPTERO?

El helicóptero salió desde una casa particular, propiedad del empresario José Chedraui, reveló Morán Moguel. "El helicóptero salió del jardín de una casa privada (...) No hay indicios de manipulación externa", apuntó el subsecretario de la STC.

Sobre los pilotos, comentó que no hay evidencias de que el accidente fuera a causa de algún error de los pilotos, ya que tenían todo en regla.

A dos meses del accidente en que perdieron la vida los Moreno Valle, el 28 de febrero del 2019, la Silla Rot publicó que la Secretaría de Comunicaciones reveló datos y algunas contradicciones sobre el estado de la investigación, pues al dar a conocer el audio en el que se puede escuchar el último mensaje que transmite el piloto de la aeronave, presuntamente momentos antes del desplome, se sospechó sobre el despegue desde el domicilio particular del empresario José Chedraui y no del aeropuerto Aquiles Serdán, como indicaba la primer versión oficial.

Medio año luego del accidente, la Dirección General de Aeronáutica Civil presentó avances sobre la investigación del percance del helicóptero marca Augusta A109S, que ocurrió el 24 de diciembre de 2018 en el poblado de Santa María Coronango, Puebla, donde los resultados detectaron que no hubieron daños ocasionados previo al impacto.

EL ÚLTIMO AUDIO DEL PILOTO



El audio de la última comunicación que se registró entre el piloto del helicóptero, que tiene duración de cerca de 15 minutos, se puede escuchar que a las 2:34:17 p.m., el piloto (identificado por la SCT como XABON) se comunicó con la torre de control (TWR/PBC).

"TORRE PUEBLA BUEN DÍA DEL EXTRA ALFA BRAVO OSCAR NOVIEMBRE SALIENDO DEL TRIÁNGULO POR LE EEH RADIO CAPITAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO", se puede leer en la transcripción de los audios presentada por el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Morán, en la conferencia de prensa matutina.

Luego, la torre de control le pidió al piloto llamar a dos millas antes para cruzar la estación, a las 14:34:35.

Fue en el minuto 14:35:20 cuando el piloto contesta y se disculpa por no dar respuesta.









