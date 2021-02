Lo que nos hacen es inhumano: trabajadora de Elektra

Cerca de 70 mil trabajadores del empresario Ricardo Salinas Pliego continúan laborando, sin cumplir medidas de sanidad requeridas, en medio de la pandemia por covid-19, informó El País.

Seis trabajadores hablaron de forma anónima sobre cómo se arriesgan diariamente a contagiar a sus familias y a otras personas, pero que siguen trabajando ante el riesgo de quedarse desempleados.

Un día después de que se decretara en el país la emergencia sanitaria a finales de marzo, empleados de Grupo Salinas recibieron un comunicado firmado por el presidente de la compañía donde se animaba a empleados a trabajar con normalidad.

Ese mismo día, muchas empresas acataron la petición del gobierno de México a pesar de que no había sanciones para quienes incumplieran el llamamiento. Sin embargo, Grupo Salinas no actuó de igual forma.

El argumento del conglomerado empresarial fue que sus actividades habían sido catalogadas de “esenciales” por las autoridades. A pesar de que hay miles de trabajos en el grupo que no requieren su presencia en la oficina.

El País constató que en oficinas de Total Play y Banco Azteca en la Ciudad de México asisten de mil 800 a 3 mil 500 personas diariamente y hay lugares donde la única medida sanitaria que se observa es un bote de gel antibacterial en el elevador. Nada de guantes, cubrebocas, ni sana distancia.

Las seis personas consultadas por el medio, coincidieron en que el ambiente que se vive es tenso, pues muchos directores de área no están de acuerdo con las medias.

Aseguran que algunos de ellos propusieron al equipo saltarse la orden y que la mitad hiciera home office cuando se decretó la emergencia sanitaria.

“¿Y sabe lo que pasó? Que vinieron los de Recursos Humanos y nos dijeron que eso serían faltas injustificadas y que habría consecuencias. Es absurdo, le digo que todo lo que hacemos aquí lo podríamos hacer desde casa”, dijo un empleado de Banco Azteca.

“No entendemos por qué nos hacen venir si las autoridades están ordenando lo contrario. Sabemos que otras bancas están trabajando desde casa. Yo me lavo las manos, intento comer fuera, no saludar de mano, mantener la distancia… Pero a pesar de todo eso, tengo que tomar el metro cada día, con 50 o 60 personas en cada vagón y en la oficina, a mi alrededor hay mínimo 30 personas en un espacio reducido y el inmobiliario tiene alfombra. No soy experto, pero sé que es un material que no se limpia tan fácil”.

El departamento de Recursos Humanos del Grupo solo justifica faltas al trabajo si el empleado dio positivo a covid-19.

Pero en centros públicos de salud solo realizan las pruebas a quienes presenten síntomas; lo que ha sido desmentido por la comunidad científica ya que al menos de la mitad de contagios en el mundo se ha producido desde personas asintomáticas.

Esto provoca que un compañero del Grupo siga yendo a trabajar a pesar que su pareja, con la que vive, ha dado positivo a covid-19, pero al no presentar síntomas, no le han realizado la prueba y no puede faltar.

Los seis empleados consultados por El País ya se encuentran actualizando su currículum y buscando empleo en otra parte.

“Sinceramente, me encantaría encontrar trabajo en otro sitio. Lo que nos están haciendo aquí es inhumano. Sientes que no le importas a la empresa, que solo eres un número más. Que su visión es solo monetaria”, cuenta una trabajadora de Elektra.

