Lo que hay detrás de las ordenes de aprehensión contra directivos de Oro Negro

Un juez penal de la Ciudad de México libró una orden de aprehensión en contra de Gonzalo Gil White y otros socios por los delitos de abuso de confianza y administración fraudulenta en el manejo de recursos de Oro Negro, en agravio de sus inversionistas extranjeros por más de 750 millones de pesos.

La orden también es contra de José Antonio Cañedo White, Carlos Enrique Williamson Nasi, Alonso del Val Echeverría y Miguel Ángel Villegas Vargas, directivos de Oro Negro.

Fuentes oficiales aseguran que los delitos que se les atribuyen son parte de una de cinco líneas de investigación que se siguen por desvíos millonarios por parte de los involucrados en perjuicio de los inversionistas y de las Afores.

¿Qué es Oro Negro?

Oro Negro es una empresa contratista de Pemex, le rentaba a la empresa plataformas petrolíferas por un promedio de 170 mil dólares diarios por cada una.

“En el sector petrolero uno de los mejores negocios es la renta de plataformas, igual que el de las embarcaciones, las rentas son diarias, efectúen o no trabajos, se perforen o no pozos, se obtenga o no hidrocarburo, y los contratos son multinacionales”, explicó la periodista especializada en temas relacionados con Pemex, Ana Lilia Pérez.

Bancarrota y el riesgo de las Afores

Esta empresa se declaró en quiebra el pasado 14 de junio. Citibanamex y Sura habían realizado una inversión de 500 millones de dólares a la perforadora, no obstante, la empresa informó que no tiene activos para pagar sus deudas, de tal forma que el capital que inyectaron las Afores está en riesgo.

Dos terceras partes de las acciones de la empresa Oro Negro pertenecen a trabajadores mexicanos que invirtieron en Afores.

En entrevistas en medios de comunicación, la autora de Pemex RIP recordó que en mayo de 2013 anunció que dos meses antes Axis Capital, el fondo de inversión de Gonzalo Gil White, por medio de un fideicomiso completó una inyección de capital por 200 millones de dólares; elevando su patrimonio neto a 330 millones de dólares.

Los fondos para dicha inversión, agregó, provienen de un certificado de capital de desarrollo que Axis expidió en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que fue suscrito por fondos de pensión mexicanos, es decir, por Afores.

De esta forma, Axis se convierte en el mayor accionista “con una participación de 66.7 por ciento, lo que hace a Oro Negro una compañía mayoritariamente propiedad de trabajadores mexicanos a través de sus ahorros en fondos de pensión”.

El conflicto de interés

Oro Negro tiene un conflicto de interés desde sus orígenes, denunció también la periodista Ana Lilia Pérez, pues fue creada por Gonzalo Gil White, hijo de Francisco Gil, quien era el “poderosísimo” secretario de Hacienda en el sexenio de Vicente Fox y formaba parte del Consejo de Administración de Pemex.

Francisco Gil y Vicente Fox (Especial)

Explicó que para el año en que se fundó, 2012, Gonzalo Gil White manejaba un fondo de inversión: Axis, la cual se dedicaba a dar préstamos a empresas contratistas de Pemex y créditos por factoraje, “este sistema donde las empresas tienen créditos dando como garantías las facturas de los que van a cobran en Pemex, que es el mismo esquema con el que trabajaba Oceanografía”.

En febrero de 2012, Gonzalo Gil White y su tío José Antonio Cañedo forman Oro Negro, que comienza operaciones al absorber una empresa que ya le rentaba plataformas a Pemex desde 2002. Misma empresa que fue constituida en Delaware, Estados Unidos, y que de acuerdo con Pérez “operaba con todo el esquema de paraíso fiscal”.

