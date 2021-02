“Lo peor es que la democracia sea víctima de la pandemia”: Córdova

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, afirmó que el peor escenario en las elecciones del 2021 es que los comicios no se realicen como consecuencia de la post-pandemia. “Lo peor es que la democracia sea víctima de la pandemia y que en algún momento se suspenden las elecciones porque las condiciones sanitarias no permitan llevarlas a cabo. Y cuando hablo de suspender no sólo no me refiero a posponer sino literalmente suspenderlas".

Incluso, no descarto el riesgo de que pudieran posponerse los comicios en Coahuila e Hidalgo, agendados para el 18 de octubre. “Si tuvieran que suspenderse las elecciones de octubre por cuestiones sanitarias, no habría otra fecha más que el próximo 06 de junio. Algún gobernador dijo que podrían hacerse en enero; habría que valorar si hay condiciones sanitarias en esa fecha y en ese mes por la conjunción de la influenza con el covid”, consideró. Y precisó que el INE no podría organizar elecciones en enero “porque toda la maquinaria electoral estará enfocada al 06 de junio. Por lo que la siguiente parada no puede ser antes del 6 de junio; y si esto es así, las elecciones 2021 crecerán más en su dimensión”.

Durante su participación en la sesión plenaria de la bancada de Movimiento Ciudadano, el exacadémico de la UNAM habló del impacto que la pandemia causará en el proceso electoral que inicia el 07 de septiembre. Y comenzó por señalar los 378 millones de pesos adicionales que debieron presupuestarse para adquirir serán caretas, cubrebocas y gel antibacterial para proteger a más de 7 mil supervisores, 41 mil 245 capacitadores asistentes electorales y a casi 1.5 millones de funcionarias/os de casilla.

Por ejemplo, dijo, se adquirirán cinco millones de cubrebocas para personal de casilla y adelantó que el día de la jornada electoral nadie podrá entrar a una casilla sin cubrebocas; y añadió por cualquier votante que llegue sin cubrebocas, el INE deberá proporcionarle uno "porque nosotros no podemos hacer del portar o no un cubrebocas, una causal para impedir el ejercicio de los derechos electorales", afirmó Córdova.

Y adelantó "no podemos usar los marcadores que todo mundo usa, cada quien tendrá que llevar sus marcadores y su bolígrafo para hacer la marca en la boleta o se proveerá al ciudadano un marcador que deberá desinfectarse después de cada uso. Y una buena noticia que nos dio el Politécnico que es el fabricante de la tinta indeleble, es que la tinta por ser un ácido, genera una reacción química sobre la piel y eso mata el virus. Así que afortunadamente no tendremos contagios por el marcado del dedo".

Por eso ejemplificó que México debe seguir el ejemplo de las elecciones en República Dominicana donde la gente salió a votar recién, pero la curva de contagios por covid se mantuvo igual y no se incrementó. “Nuestros cálculos son que el 6 de junio tendremos cinco millones de personas que estarán operando en casillas y vigilando la elección, eso sin contar la concentración de personas por actos de proselitismo político. Y la suma de todo esto, significaría potenciales riesgos de contagio", advirtió.

COVID, CAUSA DE POLARIZACIÓN POLÍTICA

El consejero presidente del INE se refirió también al tema de la pandemia en el discurso político. Y alertó sobre el efecto que esto puede causar. "El manejo de la pandemia ha sido una gran discusión política que ahonda en una polarización, por un lado; y también trae consigo toma de medidas y decisiones, centralización del poder que puede poner en riesgo los derechos humanos y equilibrios democráticos".

"Estamos viendo una polarización conjugada con un elemento que es todo, menos democrático; y es la intolerancia. La polarización es normal pero cuando se agrega el ingrediente de la intolerancia al de enfrente, se le deja de ver cómo un adversario legítimo político y se le ve como un enemigo. Y a los enemigos se les combate y eventualmente se les destruye", afirmó.

CONSULTA POPULAR, PARA AGOSTO

Lorenzo Córdova subrayó que la consulta popular que se pretende impulsar, no podría realizarse el 06 de junio de 2021 sino hasta agosto, tras las modificaciones legales hechas en el Congreso. Sin referirse específicamente por su nombre al tema de someter o no a juicio, a los expresidentes, explicó “vale la pena recordar lo que ustedes modificaron al cambiar la constitución, porque originalmente se planteaba que las consultas populares se podían realizar sólo cada tres años de manera coincidente con la elección federal”. Y agregó “ustedes ya no pueden cambiar esa ley, ya no se pueden modificar leyes en este momento porque el proceso electoral arranca en septiembre y eso incluye el concepto del proceso de consulta popular”.

Con los cambios hechos, las consultas se pueden hacer cada año, pero se tiene que realizar el primer domingo de agosto. Esto quiere decir que, si hay alguna consulta en 2021, sería en agosto lo cual, en términos presupuestales, dado que no se modificó la ley de consulta popular, implicaría la organización de una nueva elección dos meses después de la de junio. Así que, si así lo decide el congreso, tendremos que revisar dramáticamente el propuesto que aprobamos y que hoy se va a la secretaría de Hacienda para que se presente formalmente

REELECCIÓN DE LEGISLADORES: EN PAUSA

En este tema Córdova refirió que también hay un bache legislativo porque el dictamen que aprobó la cámara de Diputados no fue aprobado en el Senado, lo que implica que las reglas de reelección deberán ser fijadas por el INE.

“Tendrá que emitir una serie de reglas sin tener claridad”, destacó el consejero presidente, “porque la reelección en el ámbito nacional ha sido regulada de manera disímbola; hay estados donde se pide una licencia, otros en los que no, otros en los que no se dice nada. Y otros en los que se es súper exhaustivo en el tema de recursos, etcétera. Y en ese escenario tendremos que movernos para publicar reglas en las semanas porvenir".

(MJP)