"Lo mejor es quedarnos, vamos a aguantar", dice AMLO a la población

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los ciudadanos, funcionarios públicos, trabajadores y a las empresas privadas que se mantengan en sus hogares y que salgan sólo para lo indispensable, pues si hay un descuido habrá un incremento de casos de coronavirus.

"Lo mismo estoy pidiendo para el sector privado, para las empresas, sé que esto va a significar gastos pero podemos perder más si no prevenimos, se nos puede caer más la economía. Si la empresa que tienen no está produciendo alimentos, mercancías básicas para la población, por ejemplo, una tortillería tiene que seguir laborando, si estamos cosechando maíz pues se tiene que seguir haciendo (...) es importante que se mantenga la actividad económica", dijo AMLO, quien informó que estuvo supervisando obras que son importantes para el desarrollo económico del país.

Señaló que ya tomaron medidas para que los servidores públicos y oficinistas de gobierno no vaya a trabajar porque no están atendiendo de manera directa a la gente, salvo los dedicados a la salud.

Insistió a la población en quedarse en casa para evitar que los casos se disparen y haya una saturación en los hospitales, pues, dijo, aunque están preparados para recibir a miles se desbordaría el sistema de salud.

Dijo que lo más importante es garantizar y proteger la vida de todos los mexicanos.

También exhortó a la gente ser cuidadosos al acudir por atención médica, y recomendó ir al médico más cercano en caso de presentar síntomas.

"Ya saben que si hay calentura, tos seca, dificultades para respirar y dolor de cuerpo, entonces sí hay posibilidades de estar infectados por el coronavirius, sino hay calentura, tos seca, malestar del cuerpo en extremo y si no tenemos dificultad para respirar no tenemos problemas, no vayamos en balde al médico o al hospital, tratemos de quedarnos en nuestras casas ".

Indicó que el cuidado sanitario en las transportación de productos con Estados Unidos será vital, así como la compra en tianguis y seguir desplazándonos para lo fundamental y necesario.

"Lo mejor es quedarnos, vamos a aguantar, vamos a mantener este retiro que nos va a ayudar mucho", aseguró.

"Quiero hablarles de cómo debemos redoblar nuestra entrega, nuestro sacrificio, nuestra obediencia, para que entre todos podamos detener, enfrentar, y salir airososo de la epidemia del coronavirus, yo lo he dicho y lo creo que más que los hospitales tenemos que cuidarnos nosotros mismos, es mejor prevenir que lamentar"

Insistió en que es el momento de la comunicación y la solidaridad familiar, exhortó a los ciudadanos a cuidar a los adultos mayores quienes son los más vulnerables, así como las personas que padecen diabetes e hipertensión, así como a las mujeres embarazadas.

Recordó que es importante permanecer en los hogares y guardar la "sana distancia".

"No aislados, sino con cuidado especial a nuestros adultos mayores, que quien los atienda procure el aseo, lavarse las manos y tener una relación cuidadosa para no contagiarlos".

López Obrador aseguró que escucha a los técnicos y especialistas de la salud y científicos, por lo que México está entre los países con menos infectados y no se compara con países de Europa.