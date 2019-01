Lo declaran "persona non grata" y esto le responde Quadri a Oaxaca y Guerrero

REDACCIÓN 17/01/2019 02:27 p.m.

Gabriel Quadri, ex candidato presidencial, confesó que es honroso haber sido considerado como persona "non grata" en Guerrero, y ahora en Oaxaca, por los congresos estatales, luego de que hubiera publicado que México sería un país con mejor desarrollo si "no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas".

Por medio de un mensaje en su cuenta de Twitter, Quadri calificó como "cinismo e hipocresía" que "quienes han mantenido en la pobreza y el atraso a Oaxaca" lo declararan como no bienvenido.

Honroso. Quienes han mantenido en la pobreza y el atraso a Oaxaca me declaran "Persona Non Grata". Cinismo e hipocresía. Problema de la sociedad que los engendra y tolera... https://t.co/z6xnFB52BG — Gabriel Quadri (@g_quadri) 17 de enero de 2019

En Oaxaca la propuesta fue promovida por el diputado Othón Cuevas Córdova, motivado por los comentarios publicados de ciudadanos que criticaron el comentario del ex candidato presidencial, y fue secundado por otros legisladores: la votación sumó 38 votos a favor.

Cuevas Córdova argumentó que los comentarios discriminan el legado que ese estado ha aportado al país, a pesar de que la discriminación está prohibida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En días pasados, el comentario también causó la indignación de la cantante Lila Downs, quien calificó de "ignorante" al político y lo invitó a conocer el sur para conocer la cultura de esa región de México.

