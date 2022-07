"Lo contratamos para que de resultados": así arremete Anaya contra AMLO

Ricardo Anaya, exdirigente del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que el presidente López Obrador padece de "es quezofrenia" pues siempre tiene pretextos para no resolver los problemas del país.

El político habla, en un nuevo video en su cuenta de Twitter, acerca de este supuesto "padecimiento" el cual señaló que es una manía de quienes no arreglan nada "pero para todo tienen un buen pretexto. Los que para todo dicen es que".

Asimismo, en dicho contenido se recopilan los "pretextos" que AMLO ha utilizado, según el excandidato a la presidencia en los que se incluye a grupos, instituciones, periodistas, y personas.

"Yo creo que ya es hora de que recordemos que los políticos, empezando por el presidente,son servidores. Que sus jefes son los ciudadanos, Que su sueldo se paga con tus impuestos. Que los contratamos para que den resultados, no para que pongan pretextos. Porque un servidor que no sirve, no merece el lugar que ocupa", indicó Ricardo Anaya.

Tenemos un presidente esquezofrénico: no arregla nada y para todo dice "es que"

"Es que el INE"; "es que las clases medias"; "es que son aportaciones para el movimiento"

Nada resuelve, pero para todo tiene un pretexto.

¡No nos sirve un presidente esquezofrénico! Urgen RESULTADOS. pic.twitter.com/4JSafIicNu — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) July 18, 2022

De igual forma se cuestionó si se debe de continuar con la actual administración ya que, según Anaya, los índices de inseguridad, pobreza, precios y la deforestación, entre otros temas.

"No nos sirve un presidente ´es quezofrénico´, un presidente sirve cuando resuelve problemas y este no resuelve un carajo, pero eso sí, tiene un pretexto para todo", apuntó el panista.

Finalmente, Anaya indicó que se debe de hacer a un lado la división y el odio ya que México "no se merece esto", además de que recalcó que en la actual presidencia sobran pretextos y urgen resultados.

