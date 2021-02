Llueven críticas a Meade por corrupción del PRI

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- José Antonio Meade Kuribreña, candidato de la coalición “Todos por México” que encabeza el PRI, fue severamente criticado en relación a los casos de corrupción cometidos por funcionarios y mandatarios emanadas del partido que lo postula.

Durante la 101 Asamblea General de Socios de la American Chamber of Commerce, que se celebró en la Ciudad de México, y que contó con la participación de los cuatro aspirantes presidenciales, inversionistas mexicoamericanos, integrantes de esta Cámara, cuestionaron a Meade por representar a un partido “corrupto”.

Tras referirse a diversos temas como la relación comercial México-Estados Unidos, competitividad, Estado de Derecho, y el uso de las nuevas tecnologías en el empleo, se abrió una sesión de preguntas en las que al abanderado del PRI-PVEM-Panal se le cuestionó: “¿por qué representar a un partido corrupto?”.

En respuesta el cinco veces secretario de Estado defendió que no hay partidos corruptos sino políticos corruptos, por lo que pidió “no etiquetarlos” en función de aquellos que han decepcionado al servicio público.

“A México no le sirven las etiquetas en términos de partidos malos o buenos, le sirven no las etiquetas sino el deslinde de responsabilidades. Hay políticos honestos y políticos que no lo son. Yo soy un político honesto y en mi trayectoria he conocido a muchos, con ellos he hecho equipo, con ellos haré equipo en adelante y voy a insistir en que vale la pena dignificar el servicio público” manifestó.

Y añadió: “No hay partidos corruptos, hay políticos corruptos y creo que eso vale la pena distinguirlo, vale la pena distinguirlo porque yo creo que México necesita buenos servidores públicos, México necesita que se haga buena política y México necesita que los malos políticos del partido que fuera estén enfrentando las consecuencias y que estén en la cárcel”.

Sin embargo los cuestionamientos no terminaron. Nuevamente se le preguntó, a petición de la audiencia, sobre lo que llamaron “la loza de corrupción” construida desde el Revolucionario Institucional.

“¿Cómo pretende dar seguimiento a los casos de corrupción de funcionarios públicos de su partido?, ¿Cómo quitarse la loza de corrupción que todos conocemos?”, se le preguntó en un segundo momento.

A lo que el abanderado de la coalición Todos por México señaló: “El tema de corrupción no es solo un tema de voluntad política, no es solo un tema de ejemplo, en mi caso es voluntad política y ejemplo que puedo acreditar los supuesto durante los años que he estado en el servicio público”.

Al término del evento la prensa intentó entrevistar al abanderado del PRI para ahondar en estos temas, sin embargo sostuvo que no daría declaraciones pues ya había ofrecido un discurso.

lrc