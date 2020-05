"Lloramos de miedo y de soledad al dar positivo"

"Cuando vimos el resultado positivo a covid, lloramos como Magdalena, lloramos por el miedo, la incertidumbre, la soledad que veíamos venir, dolor, rabia, coraje", enfatiza Ana Martínez, quien se contagió al mismo tiempo que su esposo Alejandro, quien no creía que existiera el virus.

"Mi esposo, el igual que mucha gente, creía que todo era una mentira inventada por el gobierno de un país para perjudicar las economías de otros países. Al contrario, yo siempre creí que existía y un día ya molesta le dije ´vas a creer hasta que alguien cercano a ti te contagie´, y aquí estamos", relata ella en su testimonio publicado en el CV19Memorial.

Todo empezó un viernes cuando su esposo empezó a tener un poco de fiebre y tos seca, desde ese momento Ana tuvo el presentimiento de que podía tratarse de coronavirus. El domingo por la noche la fiebre aumentó, tenía dolor de espalda y perdió los sentidos del gusto y el olfato.

Esa misma noche, Ana comenzó con tos seca muy fuerte, fiebre, también sentía dolor de espalda y en el oído derecho. Cuando ambos fueron al médico no les dijeron que podría ser covid-19, sino laringitis e infección del oído.

Fue hasta el martes cuando su esposo fue con otro doctor que le dijo que podría ser covid-19. Ante la duda acudieron a hacerse la prueba de diagnóstico en un hospital privado de Mexicali, Baja California.

"Nos hacen las pruebas, te meten un hisopo en la nariz, que por lo que pensé, querían estudiarme el cerebro, todavía pienso que a lo mejor me arrancaron un pedazo", narra Ana, al recordar ese momento.

A ambos les hicieron pruebas para ver su oxigenación y el estado de sus pulmones, ella salió bien, pero los pulmones de Alejandro ya mostraban afectaciones asociadas al coronavirus. El médico que los atendió les dijo que era muy probable que él diera positivo. "De verdad nunca había visto tanto miedo en su mirada", expresa.

Cuando les entregaron los resultados, vieron que los dos habían dado positivo a Sars-CoV2, hecho que los hizo romper en llanto por la incertidumbre y el miedo a la enfermedad, por no poder tener contacto con su familia y por el temor a contagiarlos.

Ana decidió compartir su historia en el CV19Memorial para advertir a otras personas que no se confíen ni crean que no les va a pasar. "Este virus sí existe, ¿dónde lo agarramos? No sabemos, pero tomen sus precauciones, no salgan de casa", destaca.