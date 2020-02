Lleva PRD denuncia de "cena de los moches" de AMLO a FGR

Integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpusieron una denuncia penal en la Fiscalía General de la República (FGR) contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por actos de corrupción derivados de la cena con empresarios para ofrecerles cachitos para la rifa del avión presidencial.

"Como se los había adelantado, hoy presentamos denuncia penal en la FGR por actos de corrupción en contra del presidente López Obrador", indicó Fernando Belaunzarán en Twitter.

Aquí algo de lo que dijimos al presentar la denuncia penal contra @lopezobrador_ por corrupción en la @FGRMexico, debido al descarado moche que le pidió a los empresarios para un acto de propaganda personal a cambio de contratos que otorga sin licitar?? pic.twitter.com/1MKrfRWQEc — Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) February 24, 2020

De acuerdo con el perredista, la cena con empresarios fue una "Cena del Moche" y un acto de extorsión: millones en cachitos de "la no rifa del avión sin avión a cambio de contratos sin licitar", criticó.

Vender cachitos de lotería es un acto de propaganda personal del presidente. Hoy venimos a la @FGRMexico para poner nuevamente a prueba la autonomía de las instituciones.

Tenemos que ejercer nuestros derechos como ciudadanos y decir esto no se vale: @ferbelaunzaran pic.twitter.com/vZRRmFqUQt — PRD (@PRDMexico) February 24, 2020

La cuenta de Twitter del PRD posteó:

Vender cachitos de lotería es un acto de propaganda personal del presidente. Hoy venimos a la @FGRMexico para poner nuevamente a prueba la autonomía de las instituciones. Tenemos que ejercer nuestros derechos como ciudadanos y decir esto no se vale: Belaunzarán.

¿Por qué denunciamos a @lopezobrador_?



Porque presionar a empresarios para sablearlos es delito.



¿Quién le dice NO al Presidente cuando otorga 4 de cada 5 contratos sin licitar?



Dame un minuto??



Atraco en Palacio Nacional



vía @GlucMx#LaCenaDelMochepic.twitter.com/MzKjn4Jxnl — Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) February 20, 2020

El martes 18 de febrero, el presidente tuvo una cena a puerta cerrada. Según informó la Presidencia en Twitter, entre los comensales estuvieron Susan Segal, presidenta de Americas Society/Council of the Americas y directivos de Scotiabank, HSBC, Walmart, Chevron, Medtronic, The AES Corporation, MetLife, Kellogg, Cisco, Amazon, Citi, Principal Financial Group, Sempra Energy, FedEx y American Tower Corporation. Cuestionado sobre esta reunión, López Obrador aseguró este miércoles que en la cena se informó sobre la situación "económica y financiera" de México y, en general, los directivos se mostraron "muy optimistas con el futuro económico del país".

Tienen "compromiso de mantener y ampliar inversiones en México en el marco del tratado de libre comercio, fue buena reunión", apuntó el mandatario.

Y continuó: "Son corporaciones muy grandes y todas tienen inversión en el país, y van a ampliar las inversiones. (..) Hablaron todos de los montos (de inversión), pero yo no recuerdo. No hice la suma pero sí, son miles de millones de dólares", aseveró.

Entre los empresarios que se observa que llegaron a la cena fueron Carlos Bremer, director de Grupo Financiero Value, así como Carlos Slim, Miguel Rincón Arredondo, empresario y compadre de López Obrador; Asunción Aramburuzabala, Bosco de la Vega, Olegario Vázquez Aldir y Emilio Azcárraga.