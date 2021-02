Llegaron las rusas a México... las primeras vacunas Sputnik

Minutos antes de las 23:00 llegaron a México las primeras 200 mil dosis de la vacuna rusa Sputnik V, de acuerdo con la información que dio a conocer el canciller Ebrard en su cuenta de Twitter, en donde resaltó que las dosis ocupaban todo el espacio de carga del avión.

"Aterrizó el avión de British Airways procedente de Moscú, vía Londres, con las 200 mil vacunas Sputnik V. Primer embarque derivado de la reciente conversación de los presidentes López Obrador y Putin. Nuestra gratitud", expresó el secretario de Relaciones Exteriores.

Gracias al Presidente Vladimir Putin, al Canciller Serguéi Lavrov y al Embajador Viktor Koronelli por su apoyo para hacer posible el arribo de las vacunas Sputnik V a nuestro país. Amistad México-Rusia se fortalece. pic.twitter.com/3LylLvZPLK — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 23, 2021

En la ceremonia del arribo de las vacunas, el canciller resaltó el apoyo del gobierno ruso para la adquisición de estas dosis que compró México.

"Hay que subrayarlo, ellos están compartiendo esta vacuna cuando todavía no terminan su vacunación en su país. Entonces tiene todavía un valor más grande de simpatía, de cercanía con México al enviarnos estas vacunas, no es una donación, estamos pagandolas, pero si el gobierno ruso no lo permitiese, no podríamos estar teniendo acceso a ellas el día de hoy, entonces por eso les agradecemos que compartan y permiten que lleguen estas vacunas a nuestro país", enfatizó Ebrard Casaubón.

Pedro Zenteno, director de Birmex, indicó que las vacunas se enviarán directo al al instituto de virología de Birmex y que mañana se comenzarán a distribuir para su aplicación. Asimismo, recordó que mañana llegan otro embarque con 511 mil vacunas de Pfizer-BioNTech.

El gobierno tiene un contrato con el Fondo Ruso de Inversión Directa para la adquisición de 24 millones de vacunas contra covid-19, que servirán para inmunizar a 12 millones de mexicanos, ya que se trata de un esquema de dos dosis.

Cabe recordar que Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) se encargó de hacer posible que México adquiriera estas vacunas, ya que rusia no tenía un laboratorio establecido en el país y por lo tanto la institución que encabeza Pedro Zenteno fungió como intermediaria ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Esta vacuna ya cuenta con la autorización de uso de emergencia de la Cofepris, tiene una eficacia del 91.6% y se trata de un esquema doble, en el que cada dosis tiene un adenovirus diferente, lo que hace que genere ese nivel de inmunidad en el cuerpo.

Esta semana, México avanzará en la vacunación a adultos mayores sólo en cuatro zonas del Valle de México, ya que las 200 mil dosis de Sputnik V se aplicarán en las tres alcaldías mencionadas, mientras que las 200 mil vacunas del laboratorio chino Sinovac se utilizarán en Ecatepec, en el Estado de México.