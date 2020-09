Llegan México y EU a acuerdo sobre tránsito en frontera ante covid

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este lunes que México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo sobre el tránsito en la frontera en el escenario de la pandemia de coronavirus covid-19.

En conferencia mañanera, López Obrador adelantó que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard ofrecerá los detalles del acuerdo en la rueda de prensa del martes.

Agregó que el acuerdo se informó en la reunión de seguridad de la mañana de este lunes. "Incluso el fin de semana tanto el presidente Trump como Mike Pompeo mencionaron que es muy buena la relación con México, los dos hablaron que es una relación inmejorable".

El mandatario mexicano señaló que no existen temas de confrontación con Estados Unidos, aunque la semana pasada el presidente de EU, Donald Trump, amenazó con sancionar a México por no hacer lo suficiente en el combate al narcotráfico.

LLAMA A NO TOMAR CASETAS

El presidente López Obrador llamó a no tomar las casetas y bloquear las vías férreas, así como a hacer protestas justas sin sacar dinero a la ciudadanía y sin dejarse manipular por líderes corruptos

Para frenar la toma de casetas, el mandatario mexicano que la primera acción es este llamado, pues la gente ya sabe que hay otra realidad. Antes a los funcionarios no les importaba si tomaban casetas o si no entraba dinero a la hacienda pública, mientras ellos pudieran hacer negocio.

"No cuidaban el patrimonio del pueblo, entonces eso ya se terminó, porque si a unos sí y a otros no se les pide que cumplan con la ley, entonces no va a haber Estado de Derecho", recalcó.





AMLO CONVOCA A FRENAA A PEDIR SU RENUNCIA POR LA VÍA DEMOCRÁTICA





El presidente López Obrador invitó a los opositores que se manifestaron el fin de semana para pedir su renuncia a que busquen su destitución por la "vía democrática" en el referéndum de revocación de mandato previsto para el 2022.

"Ellos pueden esperar hasta entonces y convocar al pueblo y a quienes estén en contra de nuestro gobierno a que participen y voten", expresó el mandatario, cuya presidencia debería finalizar en 2024.

El movimiento conservador Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador (Frenaa) convocó el sábado y el domingo manifestaciones en automóvil por el centro de la capital mexicana para exigir la renuncia del presidente y posteriormente varios miembros organizaron un plantón con tiendas de campaña en la calle.

"Es un movimiento pacífico, civil que no va a hacer un golpe de Estado. Entonces hay un procedimiento establecido que nosotros creamos y que no existía antes. El de la revocación de mandato", expresó López Obrador este lunes en referencia al referéndum que pretende convocar para el primer trimestre de 2022.

Asimismo, recordó que en junio del próximo año se renovará la Cámara de Diputados y 15 gobiernos estatales, por lo que "pueden agruparse y buscar detener la transformación por la vía pacífica, legal y democrática en las elecciones de junio del año próximo".

El presidente aprovechó también para invitar a los miembros del Frenaa a que se queden a dormir en las tiendas de campaña que plantaron, luego de que en redes sociales circularan vídeos de muchas de las tiendas vacías durante la noche.

"Tiene que ser auténtico (...) Ya son casas de campaña pero que no sean solo las casas de campaña, sino que se queden ahí y que se queden los dirigentes, que no se vayan a hoteles", recriminó el mandatario, quien siendo líder opositor en 2006 organizó un plantón de varios meses en el emblemático Paseo de la Reforma de la capital.

"Cuando estuve en casa de campaña, ahí dormía, por eso tengo autoridad para decir a los dirigentes que se queden con sus simpatizantes", dijo.

Cuestionado por el hecho de que a los manifestantes se les impidiera acceder a la céntrica plaza del Zócalo, donde se encuentra la residencia del mandatario, López Obrador justificó que "había riesgos de provocación" y de enfrentamiento con otras manifestaciones en el centro.





(Luis Ramos)