"Llegaban tantos aviones con coca a México que parecía invasión"

NUEVA YORK.- El narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez, "Chupeta", dijo este lunes como testigo del gobierno de Estados Unidos contra Joaquín "El Chapo" Guzmán que, según le dijo uno de los líderes del cártel de Sinaloa, durante los años 90 llegaban tantos aviones con coca que parecía que Colombia "invadía" México.

El exlíder del cártel del Norte del Valle, que suministró droga al cartel de Sinaloa entre 1990 y 1996, recordó en el tribunal de Nueva York este lunes que una vez visitó en prisión acompañado por un comandante de la policía al mexicano Juan Esparragoza, "El Azul", a quien se refirió como "un padrino" para los narcotraficantes.

#ElChapo trial: highlight today was a surprise witness against Guzman: Juan Carlos Ramírez Abadía aka ´Chupeta´ (lollipop), a huge Colombian drug leader extradited to the US in 2007. He had gone through surgeries to change his face to avoid capture. #Carteles Before and after: pic.twitter.com/5tbpuUC4iA