"Llega un momento en que, aunque queramos ya no podemos hacer nada"

Se llegan a alterar, dicen ´mi familiar sólo venía porque le dolía el estómago y ahora usted dice que tiene covid. Me lo quieren matar´. No, no, no, no es esa la situación, simplemente que su familiar está presentando la enfermedad de otra manera, no todo viene por los pulmones y es tratar de ser como políticamente correcta para tratar de tranquilizarlos y concientizarlos y pedirles que se cuiden y que se mantengan aislados igual unos 5 días