Llega el expediente de Cabeza de Vaca a San Lázaro

La Fiscalía General de la República (FGR) ratificó ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados su denuncia para solicitar el desafuero del gobernador tamaulipeco Francisco Cabeza de Vaca A quién acusa de "la probable comisión de los delitos delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada".

Los funcionarios de la fiscalía salieron del elevador del edificio donde se encuentra la Secretaría General, con seis cajas donde guardan del expediente del caso que esta formado por 27 tomos, mismas que trasladadas abordo de diablitos.

¡Alerta! La @Mx_Diputados recibió este viernes el expediente de la @FGRMexico que busca sustentar su solicitud de juicio de procedencia para quitar el fuero al gobernador de Tamaulipas @fgcabezadevaca. Son 6 cajas ?? que contienen 27 tomos ???????? pic.twitter.com/cb8bxZspUt — Iván E. Saldaña (@ivanevair) February 26, 2021

Esto ocurre 24 horas después de que Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena y responsable de la Junta de Coordinación Política, hubiese informado a través de su cuenta de Twitter que esta ratificación se llevaría a cabo ayer al mediodía, aunque no fue así.

Desde el jueves la Cámara de Diputados y su sección Instructora mantuvo en total hermetismo el tema.

Ayer no informaron de manera oficial si la FGR se presentaría hoy a ratificar su solicitud, lo que incluso abrió rumores de que esto sucediera este fin de semana.

Se espera que en el transcurso del día el expediente sea turnado de manera oficial a la Sección Instructora presidida por el diputado morenista y vicecoordinador de la bancada, Pablo Gómez.

EXIGE CONOCER EXPEDIENTE

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, exigió conocer la denuncia que hay en su contra, razón por la que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una solicitud de desafuero en la Cámara de Diputados.

Además, acusó que las denuncias en su contra por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, impulsadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y por las que esta solicita que le sea retirado su fuero, son ordenadas desde Palacio Nacional por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa en San Lázaro, García Cabeza de Vaca entregó un documento a la a Secretaría General de la Cámara de Diputados "para expresar mi inconformidad de que haya violado la ley y el debido proceso al filtrar un documento que fue entregado al coordinador de los diputados federales de morena con el único propósito de utilizarlo de manera mediática".

El gobernador acusó que lo sucedido en su contra "es producto de una persecución política" que surgió en Palacio Nacional.

El panista aseguró que demostrará su inocencia y advirtió que su único delito "es no someterme al Gobierno Federal" pues señaló que este ha querido entrometerse en la vida del estado.

Además, dijo que la administración de Andrés Manuel López Obrador también está molesta por haber exhibido un documento apócrifo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) respecto al apagón ocurrido en diciembre 2020.

"USO FACCIOSO"

El gobernador de Tamaulipas entregó un oficio en el que da cuenta de su extrañamiento por la filtración del documento, así como su petición para que sea citado a comparecer para ejercer su derecho de defensa.

García Cabeza de Vaca aseguró que se hace "uso faccioso de la justicia donde no hay delito", con la solicitud de desafuero que hizo pública el líder de Morena en la Cámara de Diputados. El panista advirtió que se defenderá cuando sea debidamente notificado.

"Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello", escribió en redes.

Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello. — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) February 24, 2021

El presidente Nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, sostuvo que la solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por parte de la Fiscalía General de la República tiene un claro tinte político electoral.

"López Obrador y Morena han comenzado su cacería de brujas ante el evidente avance de la oposición en México que sí sabe dar resultados a la población, a diferencia de la incompetencia de los gobiernos morenistas que no hacen más que socavar a México y llevarlo a la bancarrota y a las peores crisis económica, social y de salud de las que se tenga memoria", dijo en un comunicado.

El dirigente de Acción Nacional puntualizó que Morena está acabando con la autonomía de las instituciones, ya se vio la lamentable presión ejercida a la Auditoría Superior de la Federación, y ahora vemos que pretenden utilizar la Fiscalía para sus fines electorales.

"No es casualidad que el gobierno morenista en pleno proceso electoral quiera perseguir al gobernador que más impulsó la Alianza Federalista de Gobernadores, que busca defender lo que es justo para sus entidades federativas.

Los senadores y diputados del PAN advirtieron que las acusaciones contra el Gobernador se tratan de una clara persecución política contra un opositor.

"Resulta inaceptable que se utilice una mayoría artificial en la Cámara de Diputados para desacreditar. El tiempo tiene una clara intencionalidad electoral", indicaron en la cuenta de Twitter.

Las acusaciones contra el Gobernador @fgcabezadevaca se tratan de una clara persecución política contra un opositor.



Resulta inaceptable que se utilice una mayoría artificial en la Cámara de Diputados para desacreditar.



El tiempo tiene una clara intencionalidad electoral. — Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) February 24, 2021

La Asociación Nacional de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) tuiteó:

"El uso político y electoral de los aparatos de justicia es la más grave señal del rompimiento democrático y del estado de derecho. Es contrario al llamado para un acuerdo en defensa de la democracia. Así no. Nuestro total respaldo y solidaridad con el gobernador".