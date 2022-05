Llega a Tiktok debate por contratación de médicos cubanos

La contratación de más de 500 médicos cubanos para que laboren en México causó controversia en las redes sociales, donde algunos médicos criticaron la decisión, mientras que otros la justificaron porque las plazas en las que trabajarán se encuentran en zonas a las que otros no quieren ir.

En un video publicado en TikTok la doctora Paulina Saldaña, especialista en rehabilitación, le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que reconsidere contratar médicos cubanos ya que primero hay que ver los mexicanos.

Recordó que en 2019, 47 mil médicos aplicaron para el examen de residencias médicas, que es el que tienen que realizar para acceder a una especialidad, pero sólo había 8 mil 900 plazas.

"Si usted quiere contratar médicos especialistas extranjeros porque no hay suficientes especialistas en nuestro país, primero quiero decirle que sí los hay, hay muchos especialistas que desafortunadamente no tienen trabajo, y segundo, hay muchos médicos generales que no pueden acceder a una especialidad médica.

"Si se abrieran mayor número de plazas tendríamos más médicos especialistas y no tendríamos la necesidad de contratar médicos de otros países", señaló.

En respuesta, otro médico que en TikTok se hace llamar @EfrenSick criticó la postura de Saldaña, al señalar que al traer a médicos cubanos no se está quitando espacios a los mexicanos, sino que ocuparán plazas que los médicos no quieren.

Señaló que en febrero de este año el Instituto de Salud para el Bienestar abrió la convocatoria de más de 11 mil plazas para personal de salud, entre ellos 4 mil 646 para médicos.

Indicó que actualmente hay plazas abiertas en Baja California, Chiapas, Coahuila, Colima y Oaxaca, entre otras.

"¿Qué pasa con estas plazas? Pasa que muchos colegas no se quieren ir a trabajar al interior de la República, consideran que su labor es más viable o más remunerable en los lugares urbanizados", dijo el médico en el video.

Destacó que esas plazas son las que van a ocupar los 500 médicos cubanos y señaló que no es que todas las plazas se les estén dando a ellos.

En los comentarios, otros usuarios de TikTok señalaron que los médicos no quieren ir a zonas alejadas por cuestiones de inseguridad.

"Para los que hablan y no saben, se quejan de que no queremos ir a lugares rurales, pero no hablan de toda la inseguridad que vivimos ahí. ¡No vale!", indicó una usuaria.