Llaman a un "voto por voto" de ratings a Radio Centro y Radio Fórmula

DIEGO JOAQUÍN HERNÁNDEZ 01/04/2019 05:16 p.m.

Ante las diferentes mediciones de ratings en las que se colocan a los noticieros de Grupo Radio Centro (Aristegui Noticias con Carmen Aristegui) y Grupo Radio Fórmula (Por la Mañana con Ciro Gómez Leyva), como líderes de audiencias, se ha propuesto el levantamiento de una figura independiente que se encargue de la medición del nivel de espectadores de las radiodifusoras a nivel nacional.

La discusión ha sido conocida como "La guerra sucia por las audiencias de radio".

De acuerdo con Francisco Aguirre, presidente y director general de Grupo Radio Centro, una intervención del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la que se garantice una auditoría a las metodologías usas por INRA, Ipsos y Nielsen, empresas medidoras de ratings que operan en México, donde además las firmas hagan públicos los documentos que sustenten la confiabilidad de los datos que arrojan, equivaldría a un "voto por voto" como el llamado por AMLO para impugnar el fallo que determinó a Felipe Calderón como presidente en 2012.

INRA, compañía mexicana fundada en 1980, coloca al noticiero de Gomes Leyva en el primer lugar de audiencia, mientras que Aristegui figura en la posición 23; por su parte, las mediciones de Ipsos, agencia internacional a la que también están suscritos medios como Imagen y Acir, señalan al programa de Aristegui en dicha posición y dejan en noveno puesto a Por La Mañana.

RADIO FÓRMULA

Con las cifras proporcionadas por INRA, durante la trasmisión de este lunes de Por La Mañana, Ciro Gómez Leyva acusó a Grupo Radio Centro de hacer "propaganda" respecto al tema, a fin de verse beneficiado en los ratings de audiencias.

"Los programas de Grupo Radio Centro, los nuevos los movimientos que hicieron en la mañana y en la tarde, a juzgar por las cifras de INRA, están en el punto del desastre. Me parece que hay desesperación, no les han salido bien las cosas", apuntó el conductor de Por La Mañana.

En adición, Gómez Leyva aseguró que el Francisco Aguirre se ha acercado a los comunicadores de Grupo Radio Fórmula para que se integren a la radiodifusora que preside, apoyándose en la ventaja que Ipsos apunta para Radio Centro.

Él sabe que son cifras tramposas, no son las cifras que atiende la industria", puntualizó.

Este domingo, Grupo Radio Fórmula difundió una nota titulada "Ciro Gómez Leyva y Óscar Mario Beteta, los más escuchados en la radio mexicana". Por lo que el conductor de Por La Mañana retomó el tema en su programa de este lunes. Acorde con los números de INRA hasta febrero del 2019, 2.19 puntos de rating son los registrados en el programa matutino de Gómez, en tanto a Beteta se anotan 1.92.

Cabe destacar que en enero pasado, el portal web SDP Noticias publicó una lista con los ratings basada en las mediciones de INRA hasta noviembre del 2018. En dicho listado Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga y Óscar Mario Beteta encabezan los tres primeros lugares con sus programas en Radio Fórmula.

El criterio de comparativo de noticiarios de radio que INRA reporta es el que contempla "todo el día, rating ABC 18 + años Lunes-Viernes".

LA VERSIÓN DE RADIO CENTRO

Al respecto, Juan Aguirre Abdó, director y miembro del Consejo de Administración de Grupo Radio Centro advierte sobre cierta "colusión" entre la medidora INRA y Radio Fórmula para que los programas de la radiodifusora atraigan la inversión publicitaria de carácter público y privado.

El también hijo de Francisco Aguirre consideró que la metodología de Ipsos no se deja influir por sus suscriptores. "Es una empresa internacional que cotiza en bolsa y tiene una serie de rigores que en teoría la harían no susceptible a estos temas", dijo en entrevista con Proceso.

Aguirre Abdó añadió que no tiene ninguna duda de que el supuesto favorecimiento que INRA da a Radio Fórmula se debe a que la relación entre dichas compañías "va más allá de ser suscriptor".

Según el directivo de Radio Centro, existe una "distorsión inaudita" en los números de INRA que "no se puede defender ni metodológica ni técnica ni mediáticamente", expresó. "¡Alguien está mintiendo, de eso no hay duda, y no somos nosotros!".

Las cifras de Ipsos, muestran que Grupo Radio Centro abarca el 49% de audiencia dentro del Valle de México. En la firma Nielsen la firma de los Aguirre registra un promedio de 54% en la misma área, mientras que la penetración de Grupo Radio Fórmula, de acuerdo con ambas analistas, es del 4%.

VOTO POR VOTO

Lo planteado por los directivos de Radio Centro es la creación de un nuevo organismo, o bien delegar la misión al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para la realización de estudios anuales, como el propuesto por el colectivo Medios Libres.

En octubre pasado el colectivo se presentó una iniciativa ciudadana para la creación de una ley general de publicidad oficial, en la que se incluya la elaboración de estudios que determinen el alcance nacional, local y municipal de medios electrónicos, radio, digitales y comunitarios.

El papel del Inegi sería el de la asignación de un comité plural e interdisciplinario integrado por periodistas, académicos y miembros de la sociedad civil encargados de la metodología de análisis. Al igual, se propone que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) analice los resultados arrojados por dicho ejercicio.

En este sentido, se extiende el llamado hacia periodistas, empresas y autoridades para definir la forma en que se captures los datos de cobertura, rating, audiencias y penetración.

Sería histórico que los periodistas de los grupos radiofónicos hablen de esto. Nos conviene a todos. ¿Por qué cada quien con su rating y su grilla? No, nos conviene a todos en pro de México, en pro del auditorio. Si no, ¿con qué cara estamos informando a la gente? ¿Cómo haces periodismo si tú mismo estás en una trinchera mentirosa?", expuso Juan Aguirre Abdó.

Ya en mayo de 2018 Aguirre Abdó había hecho referencia a la realización de una auditoría independiente, en la que, incluso, no descarta la participación de la sociedad civil, como respuesta a un tweet de INRA.

De risa el tweet de @INRAmedios .

Hagamos una auditoría de verdad , pueden participar empresas del nivel de @DeloitteMX @KPMGMEXICO en conjunto con la sociedad civil organizada , ¿quien se anota?#retoradiocentro pic.twitter.com/Wy4Gk74Gqc — Juan Aguirre Abdo (@juanaguirre____) 2 de mayo de 2018

