Llama Salud a no hacer fiestas o reuniones; "urge detener contagios"

Después de meses de diferencia en las estrategias contra la pandemia, Hugo López-Gatell secundó a Claudia Sheinbaum para advertir a los capitalinos que se queden en casa porque los hospitales están a punto de saturarse

Respaldó el mensaje de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de que hay una emergencia en la capital por la covid-19, ante el aumento en los contagios que han llevado a que 8 de cada 10 camas generales estén ocupadas, así como el 60% de las que son con ventilador.

"No basta con no salir a la calle, no hay que reunirnos en este momento, con amigos, con familiares, no importa con quien sea, puede ser conocida o desconocida, pero lo importante es no reunirnos", exhortó López-Gatell quien señaló que si no se detienen las reuniones, el aumento para la próxima semana será mucho mayor.

"Si no hacemos eso, puede ser que se rebase la capacidad hospitalaria. Estamos haciendo múltiples esfuerzos para acelerar el crecimiento de la capacidad hospitalaria, más de lo que hicimos en el verano, pero la velocidad del crecimiento de la epidemia es sumamente acelerada", alertó.

El subsecretario destacó que si la población continúa teniendo reuniones o se sigue congregando será difícil limitar el daño de la pandemia, ya que la velocidad de los contagios es cada vez mayor.

Exhortó a toda la población a cooperar, ya que aunque todos estamos cansados tras estos casi 10 meses de pandemia, ésta no se ha acabado y, por el contrario, está en fase de ascenso desde octubre.

"¿Por qué hacemos esta alerta? Porque la acción que se debe tomar, no sólo del gobierno, sino de los ciudadanos es extremadamente urgente. Qué es lo que urge, que detengamos los contagios. Hemos explicado que los contagios no se detienen de un día para otro, empiezan a perder velocidad en la medida en que nos mantenemos lejos los unos de otros", señaló.

MÉXICO ALCANZA NUEVO MÁXIMO CON 12 MIL 253 CASOS NUEVOS

Los casos confirmados de covid-19 en México aumentaron a un millón 229 mil 379, que son 12 mil 253 más que ayer, un nuevo nivel máximo reportado hasta ahora, el anterior había sido el 4 de diciembre, cuando hubo 12 mil 127 casos.

Los casos estimados por la Secretaría de Salud son un millón 405 mil 307, mientras que los casos activos estimados son 84 mil 393, que es el número de personas que actualmente se encuentran enfermas de coronavirus.

Las muertes por covid-19 se incrementaron a 113 mil 019, 693 más que ayer. Las defunciones estimadas son 16 mil 527, por lo que si se confirmaran habría 129 mil 546 fallecimientos.

Los casos estimados de covid-19 suman 395 mil 511, de los cuales 52 mil 237 están a la espera del resultado de su prueba de diagnóstico. Asimismo, un millón 525 mil 914 personas dieron negativo y 904 mil 042 ya se recuperaron del virus.