Llama Mireles "pirujas" a mujeres en evento del ISSSTE

El subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, llamó pirujas a las concubinas de los derechohabientes de la dependencia federal, a quienes acusa de pagar bajas cuotas y demandar atención médica más costosa para tratamientos de enfermedades crónicas.

El médico de profesión puso como ejemplo el caso de un paciente que necesita hemodiálisis cuyo costo por fuera del ISSSTE es de alrededor de mil 200 pesos y solo aportan a la institución de salud con las cuotas los empleados federales de 490 pesos, según Mireles Valverde.

"Si afuera les cuesta mil 200 y aquí están pagando 490 al mes, al mes, y aparte de atender a este señor con hemodiálisis tenemos que atender a toda su familia, y tenemos que atender a la primera, yo le digo de otra manera porque soy terracalenteño, hay que atender a la primera piruja, a la segunda piruja, a la tercera, a la cuarta y hasta la quinta", señaló.

Emilio Álvarez Icaza, senador independiente, calificó de grave cuando la violencia contra las mujeres proviene del propio aparato del Estado.



Grave cuando la violencia contra las mujeres proviene del propio aparato del Estado. ¿El @ISSSTE_mx callará o tomará cartas en el asunto? O, ¿tiene otros datos. @GobiernoMX.

Mireles llama pirujas a concubinas de derechohabientes del ISSSTE https://t.co/wBtYs0sEy8 vía @YouTube — Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) September 5, 2019

La declaración la hizo mireles en un acto público del ISSSTE en Apatzingán, donde aseguró que los derechohabientes no solo piden atención para ellos, sus concubinas y descendientes, ahora dijo buscan atención para los novios de los hijos.



"Ahora resulta que están viendo la forma de que atendamos al novio de los hijos del derechohabiente o a las novias de las hijas del derechohabiente, por favor, pero no aportan más y con los mismos 429 quieren que atendamos a todo su clan, no es justo, no es justo", afirmó.

