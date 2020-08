Llama Delgado a PT y PES a no romper coalición por Mesa Directiva

El coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado, llamó a las bancadas del partido del Trabajo y Encuentro Social a ser "fríos y racionales" para no romper la coalición por la disputa de la Mesa Directiva en la cámara de Diputados.

"Hay que ser muy fríos y racionales en lo que se está haciendo y poner a cada cosa en el lugar que le corresponde. Es un derecho y libertad de los diputados ubicarse en alguna fracción, claro que para Morena no resulta conveniente tener menos de 251 diputados y respecto a esta discusión que ha habido del PT y PES no vale la pena. Estamos en una legislatura histórica, no puede dividirnos el cargo de Mesa Directiva, por más importante que sea, para romper una alianza política tan importante. Hay que guardar la calma".

Hace dos semanas el partido del Trabajo adelantó que asumiría la presidencia de la Mesa Directiva de este órgano legislativo, porque acrecentaría su bancada para rebasar a la fracción priista y consolidarse como la tercera fuerza política del Congreso.

El aumento de su bancada, dijo el vicecoordinador petista Gerardo Fernández Noroña, sería con la suma de nuevos legisladores y sugirió que fueran de la bancada de Encuentro Social; de ahí que el coordinador del PES, Jorge Arguelles, respondiera que prefería transferir diputados a la bancada del PRI antes que al PT; y acusó que esa bancada estaba pagando cinco millones de pesos por cada legislador que se sumara a su grupo con el fin de alcanzar la presidencia de la Mesa Directiva.

"Nosotros hemos sido motor de la 4T, no podemos dividirnos por un cargo y que haya ofensas de uno contra otro. Hago llamado a la conciliación para trabajar unidos", señaló. Además, dijo que la última palabra la tendrá el voto de las dos terceras partes del pleno. Pese a que la prensa le preguntó en varias ocasiones si había riesgo de dejar la presidencia de la Junta de Coordinación Política, de lograr su objetivo el PT con el traslado de diputados de Morena, no respondió.

"No vamos a entrar en una confrontación innecesaria y desgastante, y no tener el resultado que algunos esperan. La elección es a dos tiempos, quien propone y el voto de las dos terceras partes", dijo. La semana pasada el diputado morenista, Alejandro Barroso, anunció su traslado a la bancada del PT.

No hay desvío de recursos porque no hay campaña

A las acusaciones de la senadora morenista, Citlalli Hernández, quien afirmó que Delgado desvía recursos de la Cámara de Diputados a su campaña para presidir su partido, Delgado respondió "no hay desvío de recursos porque tampoco hay campaña, el que acusa debe probar". Y dijo que él lo único que ha hecho es promover la propuesta del presidente López Obrador, para que el próximo presidente del partido sea elegido mediante una encuesta.