Llama Córdova Vianello a que reforma electoral sea sin revanchismos

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, llama a que la reforma electoral que plantean legisladores llevar a cabo en breve, se mantenga al margen del revanchismo político; y afirmó que, por el contrario, ésta debe caracterizarse por el diálogo y el pluralismo.

"No perdamos de vista los desafíos que conlleva ir a una reforma electoral en un contexto dominado por la intolerancia y la polarización. No es un buen augurio modificar la legislación electoral en un contexto de incesantes ataques y descalificaciones a quien no piensa igual que uno, o incluso a las autoridades electorales", dijo durante su participación en foro que realizó el Instituto sobre el monitoreo de noticiarios en los últimos comicios electorales.

En los últimos meses el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado; y los legisladores de este partido, han afirmado que se requiere una reforma electoral en el contexto de sus diferencias con el INE tras las elecciones más grandes de la historia y la consulta popular del pasado 1 de agosto.

López Obrador ha expresado abiertamente su desconfianza a los consejeros electorales; mientras que Delgado y sus legisladores se han pronunciado por realizar una reforma electoral que permita la renovación de todos los consejeros electorales y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Además, Delgado y el representante del partido ante el INE, Sergio Gutiérrez, han expresado abiertamente su intención de llevar a juicio político a Córdova y al consejero Ciro Murayama, a quienes acusan de parcialidad en sus decisiones respecto al partido y favoritismo hacia los partidos de oposición.

En este contexto el titular del INE afirmó que la democracia camina en dos sentidos, como lo son la consolidación o bien, la regresión; "y esta última podría eventualmente hacernos volver hacia un pasado autoritario", dijo.

Enlistó que, en caso de concretarse dicha reforma, se requiere "un amplio debate informado, objetivo, con altitud de miras, sin revanchismos; para que el pluralismo, representación, diversidad e inclusión y el poder regulado, sean vistas y asimiladas como virtudes, y no como debilidades".

Destacó que los avances democráticos tardaron muchos años en consolidarse en nuestro país; y advirtió que también podrían desmontarse en menos tiempo.

Además, subrayó que las autoridades electorales federales y estatales son resultado de diversas reformas electorales en un promedio de 45 años.

"La democracia es una obra colectiva, a todos nos corresponde cuidarla y consolidarla", señaló.

Finalmente llamó a que de concretarse está reforma, el dinero no se convierta en "un factor determinante en la lucha por el poder político" y llamó a que la discusión debe ser informada con inclusión de todas las voces.

Respecto a los resultados del monitoreo realizado en conjunto con la UNAM, el INE destacó que durante las campañas electorales se revisaron un promedio de 28 mil horas, de las cuales el 70% se enfocó en radio y el resto en televisión.

Córdova resaltó que a partir del análisis de estas noticias se encontró que la mayoría se dedicó a difundir información electoral de manera neutral. "Es comprobable que el monitoreo de las campañas en los medios electrónicos está contribuyendo a elevar el contexto de exigencia a la industria de la comunicación", dijo.

También señaló que el 40.5% de las campañas no precisó género de los candidatos, "es claro que el tema de género y la no discriminación son aspectos que debemos seguir impulsando y cuidando, tanto en la cobertura noticiosa de las campañas como en las valoraciones de los medios de comunicación".

MJP