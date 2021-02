Llama AMLO a denunciar a todos los implicados en caso Odebrecht

Luego de que se diera a conocer que Emilio Lozoya informó al gobierno federal, antes de aceptar la extradición de España a México, que la empresa Odebrecht pagó 4 millones de dólares que fueron utilizados en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aunque es lamentable pero que "ya se sabía" y esta información seguiría estando oculta de no ser por la Fiscalía General de la República.

"Es muy lamentable lo que se está dando a conocer (que se haya utilizado dinero para comprar la Reforma Energética), a partir de la detención y extradición de Lozoya, que fue director de Pemex, y antes estuvo trabajando en una empresa española, OHL, también vinculada con el Gobierno, que trabajaba con contratos del Gobierno. Ahora se está sabiendo que hubo sobornos pero la verdad es que esto ya se había dado a conocer en Estados Unidos", explicó López Obrador durante la conferencia matutina de este viernes.

El presidente comentó que desde hace algunos años, Odebrecht dio a conocer cómo sobornaban a distintos gobiernos, y aunque se actuó en distintos países, en México "se tapó el asunto, hubo impunidad".

“Miren tiene tantas implicaciones este asunto (Odebrecht), que una serie de Netflix sería un cuento de hadas fresa en comparación con esto, porque es un escándalo mundial”, aseguró.

Asimismo, el presidente subrayó que desde el inicio de su Gobierno, se dejaron de pagar esas multas que les parecían abusivas, "pero existen los contratos", afirmó y dijo que todo fue un negocio que se hizo al amparo del Gobierno.

"Esto se dio antes de que llegara el presidente Peña, luego en campaña este dinero se usó para la campaña; en ese entonces nosotros presentamos denuncias por los gastos excesivos de campaña, y el INE dictaminó que no habían rebasado el tope y que los que sí fuimos nosotros", explicó.

"Todos los mexicanos tienen que saber qué sucedió y se tendrá que llamar a todos los implicados y que se limpie de corrupción a todo el país", dijo al pedir que se denuncie públicamente a todos los involucrados y se estigmatice la corrupción; además, no descartó que se llame a declarar al ex presidente Peña Nieto ya que todos los implicados tienen que comparecer.

EL TESTIMONIO DE LOZOYA

De acuerdo con lo publicado con Reforma, los 4 millones de dólares fueron utilizados para el pago de consultores extranjeros que Luis Videgaray, entonces coordinador de la campaña presidencial, contrató para asesorías electorales.

Una vez siendo Peña Nieto presidente, Odebrecht pagó 6 millones de dólares al gobierno del priista por el beneficio de contratos y para que dispusiera una parte para sobornos a legisladores y así garantizar la aprobación de la reforma energética en 2014, dijo Lozoya.

Según dicho medio, Lozoya preparó un documento donde revela delitos sobre los que tenía conocimiento y con ello tener la posibilidad de acogerse al “criterio de oportunidad”, para poder sortear acusaciones que pesan en su contra.

Lozoya aceptó su extradición y ser juzgado en México tras una negociación a cambio de su testimonio.

Aseguró en su reporte que por ordenes de Videgaray, él se reunió con el exdirector de Odebrecht en México, el brasileño Luis Alberto Meneses Weyll.

“La instrucción era gestionar recursos económicos para cubrir diversos pagos a consultores, en materia electoral, principalmente en el extranjero”, dijo Lozoya.

En ese encuentro, Meneses se comprometió a entregar 4 millones de dólares, movimiento del cual estaba enterado tanto Peña como Videgaray, señala el reporte.

Lozoya fue capturado el pasado 12 de febrero por autoridades españolas en Málaga, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por la Interpol. La semana pasada fue extraditado a México.

"NO MÁS CORRUPCION EN OBRAS"

Durante la supervisión de las obras de rehabilitación de la vía del Istmo de Tehuantepec, López Obrador advirtió que no habrá más corrupción en las obras gubernamentales.

"Ahora son otras reglas, ya no se piden sobornos, ya no se piden moches, es el que gana la licitación y por eso se les pide a las empresas que cumplan con su deber y con su responsabilidad", dijo.

El presidente hizo un llamado a las empresas contratistas a no incurrir en abusos en los cobros al Gobierno, a concluir a tiempo con las obras y no actuar de manera irresponsable.

"Porque uno de los problemas que se ha tenido que padecer en el Gobierno es la irresponsabilidad de las empresas constructoras y la corrupción que ha imperado".

ARREMETE CONTRA LORET DE MOLA

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó al periodista Carlos Loret de Mola como servil al régimen pasado al ocultar actos de corrupción como la compra irregular de la planta AgroNitrogenados, por la cual ahora se juzgará al exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin.

Desde Oaxaca, recordó que, al ser candidato a la Presidencia fue entrevistado por Loret de Mola, a quien le comentó que uno de los actos de corrupción del sexenio entonces en curso fue la compra de la planta de fertilizantes.

“Tuve la suerte de que me entrevistara Loret de Mola y, en ese entonces, los medios se ponían del lado del régimen. En esa entrevista me dijo Loret que si tenía pruebas de la corrupción y mencioné la compra de la planta de fertilizantes y todo lo que había hecho Pemex. Él sólo alzó las cejas y no dio importancia a lo que había denunciado”.

De acuerdo con el presidente, al siguiente día el comunicador entrevistó a Emilio Lozoya y él lo negó, por lo que “yo terminé de mentiroso”.

“Hace 3 días leí una columna se Loret de Mola ya con otra opinión. No cabe duda que hasta las piedras cambian de parecer”, indicó.

RESPONDE LORET DE MOLA

El comunicador publicó en Twitter que es habitual que el presidente lo calumnie.

“Hoy fue peor: vimos al Comandante de la Guardia Nacional dándole un vídeo de una entrevista mía para que pudiera seguir atacando a un periodista. Implica un nuevo nivel de acoso”, escribió.

SOBORNOS A PANISTAS

Emilio Lozoya aseguró al Gobierno federal que pagó sobornos por 52 millones 380 mil pesos a legisladores del PAN, entre ellos Ricardo Anaya, para aprobar reformas del Pacto por México.

Dicha estrategia estaba encabezada directamente por Peña Nieto y Videgaray.

Este último le pidió enviar 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya, quien fuera presidente de la Cámara de Diputados cuando se discutió la reforma energética, del 2013 a marzo del 2014, año en que asumió el cargo de secretario general del PAN.

Posteriormente, Anaya fue presidente del PAN de agosto del 2015 a diciembre de 2017 cuando fue designado candidato presidencial.

Entre los nombres de legisladores mencionados como destinatarios de estos sobornos se encuentran los entonces senadores Ernesto Cordero, excoordinador de la bancada del PAN, y Salvador Vega, y los hoy gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

También se menciona al senador José Luis Lavalle Maury, quien fue presidente de la Comisión de Administración del Senado.

GOBERNADOR DE TAMAULIPAS SE DESMARCA

Con relación a la publicación de este viernes en el diario Reforma, en la que hace referencia al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, como parte de un grupo de legisladores que habría respaldado la Reforma Energética, el mandatario calificó como totalmente falso que como senador de la República haya recibido beneficio alguno por la iniciativa que su grupo parlamentario presentó y debatió públicamente para que transitara como sucedió.

En una ficha informativa, indicó que en su trayectoria por el Senado, participó como integrante de la Comisión de Energía, de ello dan cuenta sus debates en comisiones y en el Pleno del Senado que son públicos y en los que fijó posiciones claras, siempre basadas en el interés nacional y del desarrollo económico de su estado, Tamaulipas.

ANAYA NIEGA HABER RECIBIDO SOBORNOS

El panista Ricardo Anaya calificó de falso que haya recibido sobornos para avalar las reformas del Pacto por México, en especial la reforma energética, durante la administración del expresidente Peña Nieto.

"La información contenida es absolutamente falsa. Jamás he cometido un acto indebido. Además de falsa, la información es absurda: nadie me tenía que convencer pues en el PAN llevábamos años impulsando la reforma energética. Yo apoyé la reforma con enorme convicción", afirmó Anaya en un comunicado enviado a Reforma quien fuera presidente de la Cámara de Diputados cuando se discutió dicha reforma, del 2013 a marzo del 2014, y en mayo de ese año asumió el cargo de secretario general del PAN.

"Se ha roto la promesa de este gobierno, de no usar la justicia con fines políticos. Es claro el interés de golpearme en el contexto del proceso electoral que está por iniciar. Por el bien de México, es importante que se haga justicia y se conozca toda la verdad", expuso.

RECONOCE AMLO PÉRDIDA DE 27 MIL EMPLEOS

López Obrador dijo la mañana de este viernes que en lo que va de julio se han perdido 27 mil empleos formales en el país, aunque se mostró esperanzado en que el balance a fin de mes no refleje una pérdida de puestos de trabajo.

Sin embargo, el mandatario explicó que la economía informal es la que más ha sufrido durante la crisis derivada de la pandemia porque en México más de la mitad de la población trabaja sin contrato ni prestaciones laborales.

...Y MINIMIZA DATOS

AMLO también minimizó los reportes del Inegi sobre los apoyos del gobierno a Mipymes. El dato reportó que 93% de los micronegocios no recibió apoyo gubernamental durante la pandemia.

Sobre los 15 millones de desempleados y la caídia de 21.6% del PIB en mayo, aseguró que se trata de la herencia del mal manejo y la corrupción de gobiernos pasados.

