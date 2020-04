Listos para regresar pero autoridades no responden: mexicanos en Roma

"Los mexicanos estamos preparados con maletas y todo desde el 5 de abril, pero no hemos tenido ninguna información oficial (sobre nuestro retorno) ni por la naviera ni por la embajada", declaró Mildred Rhodes, una de las 10 connacionales que se quedó varada en un hotel de Roma, Italia, donde ya cumplió su cuarentena obligatoria.

Ella y nueve mexicanos más están en aislamiento en el Hotel IH Roma desde el 24 de marzo, luego de que desembarcaron del crucero que abordaron el 5 del mismo mes, lo que iba a ser un paseo de ensueño resultó en una pesadilla por el covid-19.

Los 10 connacionales están a la espera de que la naviera y la representación mexicana en Italia les dé las opciones necesarias para retornar a nuestro país, pero hasta este martes todavía no tenían noticias. Mildred explicó que parte de la tripulación del barco ya salió el lunes y que a quienes quedan en el hotel les hicieron por primera vez la prueba de diagnóstico de coronavirus, aunque ninguno presenta síntomas.

Mildred relató su historia desde el modesto cuarto ejecutivo en el que se encuentra en Roma, el cual tiene vista a la calle. En su interior hay dos camas individuales, con cobijas gastadas por el uso, aunque cuenta con agua caliente, por lo que ella segura que no hay lujos, pero no es imposible vivir ahí.

Ella lleva en total 24 días de aislamiento, ya que primero estuvo en cuarentena en el crucero y después los 14 días que ha pasado en el hotel, todo esto sin siquiera la posibilidad de salir al pasillo.

Mildred es originaria de Monterrey, pero ha vivido toda su vida en la Ciudad de México, donde la espera su madre, quien tiene 89 años, padece diabetes y es ciega. Ella tenía planeado este viaje con amigos de otras nacionalidades, el cual contrató a través de la compañía Carnival par salir en el crucero Costa Luminosa, que ella abordó el 5 de marzo de Fort Lauderdale y que terminaba en Venecia, Italia el 25 de marzo.

Relató que cuando llegaron a registrarse todavía preguntaron si no había necesidad de cancelar por el riesgo que implicaba el covid-19, pero la naviera les aseguró que no había ningún caso positivo en el barco y que el viaje se realizaba de manera normal.

Todo iba bien hasta que llegaron a Antigua, donde no les negaron la entrada porque una pareja que descendió un día antes en Puerto Rico tenía síntomas de coronavirus. El crucero continuó pero se suspendieron todas las actividades sociales, sólo estaban abiertos los restaurantes, el casino y el bar.

Mientras iban camino a Europa, se enteraron que el 24 de febrero un pasajero de ese barco había bajado en Gran Caimán, dio positivo a covid-19 y lamentablemente días después falleció.

"Así que la naviera, con una gran irresponsabilidad, aún el día 5 de marzo saca un viaje a sabiendas de que un pasajero había bajado en días pasados con enfermedad y que la tripulación y muchos de los pasajeros habían estado en contacto con él", dijo molesta Mildred.

El crucero tampoco pudo entrar a Tenerife, España, y siguió hacia Marsella, Francia, donde pudieron descender ciudadanos franceses, estadounidenses, canadienses, belgas y alemanes. Mildred tenía un boleto para regresar a México vía París, pero no le dieron la oportunidad de bajar.

Fue la madrugada del 20 de marzo cuando el barco arribó a Savona, Italia, donde poco a poco fueron bajando los pasajeros de otras nacionalidades europeas a los que les permitieron volver a sus países. Al final quedaron sólo 180 personas, entre ellos los 10 mexicanos.

"Era evidente para mí que llegar a Italia era un problema porque la parte de Savona era la más afectada de toda Italia, no había hospitales porque estaban rebasados, la gente estaba desde días atrás con pérdidas de vida y en una situación muy crítica", dijo Mildred.

Cuando ellos bajaron les dijeron que como habían estado en contacto con personas con covid-19 tenían que estar en cuarentena, los subieron a un camión y con acompañamiento policial los llevaron hasta el hotel en Roma, para entonces ya era la madrugada del 24 de marzo.

"En el hotel cuando llegamos los primeros cuatro días fueron bastante difíciles porque no estaba preparado para recibirnos. La comida era pan, agua y pasta sacada del refrigerador. No había absolutamente ningún nivel nutricional", explicó la mexicana, aunque añadió que poco a poco fueron mejorando los alimentos, porque ya les ponen fruta y algunas verduras.

La comida se las dejan en una bolsa detrás de la puerta, las sábanas se las entregan de la misma manera para que no haya ningún contacto físico, esto a pesar de que todos están sin síntomas de covid-19, además, tampoco pueden salir al pasillo. Afuera del hotel hay policías que están observando cómo se desarrolla la vida en el interior y vigilando que se cumplan los lineamientos

Ya en la cuarentena, un grupo de australianos pudo salir de regreso a su país, pero los mexicanos continúan a la espera. "En mi caso ya no se pudo nada en Savona ni en Marsella, que es donde a mí me hubiera interesado bajarme porque tenía boletos y sentía que era muy sencillo regresar a casa. Ya que nada de eso se pudo y que tampoco pudimos salir cuando se fueron los australianos e ingleses, en estos momentos es hasta tranquilizador saber que estamos aquí tantos días porque en mi caso personal sé que cuando llegue a la Ciudad de México no voy a ser ninguna fuente de contagio", expresó gustosa.

Mildred enfatizó que lo que ella vivió se debió a una cadena de irresponsabilidades, principalmente de la naviera, que tiene el compromiso de retornarlos a nuestro país en colaboración con la representación mexicana en Italia.

Al llegar a la Ciudad de México planea estar en aislamiento, "pero afortunadamente podremos tener un buen guacamole con una tortilla, comida con frutas y verduras que aquí no tengo. Seguramente va a ser mucho más grato sabiendo que ya estás en casa, sabiendo que puedes nutrirte tanto en el alma como en el cuerpo".

Al ser cuestionada sobre si volvería a hacer el viaje si tuviera la opción de regresar el tiempo, Mildred respondió que tuvo dudas de abordar, pero la naviera no le permitió cancelar. Después de haber vivido esta experiencia, destacó: "Me siento contenta de que me haya tocado a mí, de que lo estamos resolviendo, todavía no está resuelto porque aún no regreso, pero siento que vamos por buen camino".

(djh)