Lista de escuelas de la UNAM que siguen en paro; en Prepa 9 entregarían plantel, pero critican respuesta de Graue

La Preparatoria 9 Pedro de Alba, de la UNAM, está a punto de cumplir tres meses cerrada. Una de las paristas que este viernes accedió a hablar con la prensa explicó por qué pese a que la comunidad de la prepa votó reabrir el plantel, ellos no lo hicieron.

Dijo que fue porque las autoridades les respondieron pero con soluciones a hechos pasados.

"No hemos acatado porque en nuestro caso dimos un plazo para que nos dieran respuesta al pliego petitorio de que nos dieran un avance. Nos respondieron las autoridades diciendo lo que habían hecho en años pasados, en 2017, 2018, no atendiendo nuestra demanda de hoy. Eso no nos responde a nosotros y qué están haciendo como autoridad para resolverlo", respondió.

Cuestionada por La Silla Rota sobre qué le dirían a aquellos que quieren regresar y no han podido hacerlo por la toma de la escuela, les pidió que se organicen.

Es una lucha de todos. No solo porque contestaron a prepa 9 vamos a levantar, es una lucha de toda la universidad

La parista junto con otros tres compañeros vigilaron la puerta luego de que una señora se acercó y les reclamó que la escuela esté cerrada desde el 12 de noviembre.

También estaban atentos a la convocatoria de una manifestación y diálogo pacífico promovido en redes para el mediodía, pero que no logró reunir a la comunidad de la prepa.

"Si ya en la calle de sientes insegura y llegas a tu plantel y te sientes igual. Con tus profesores que te morbosean y te hacen comentarios machistas. Y duele, duele que como mujer te sobajen y te minimicen en tu propio salón de clases": parista de Prepa 9 pic.twitter.com/5twFj4tM1o — La Silla Rota (@lasillarota) February 7, 2020

Eran las 13 horas y apenas se veía a una veintena de personas, unas pertenecientes a la Secretaría de Atención, Prevención y Seguridad de la UNAM, a representantes de los medios de comunicación y a algunas adolescentes.

El grupo, compuesto de tres mujeres, fue interrogado sobre si su presencia obedecía a la convocatoria. Su respuesta fue negativa.

"Venir a una manifestación, qué horror", contestó una de ellas y se carcajeó, y a los pocos minutos se acercó a la puerta junto con sus amigas y los paristas las dejaron entrar.

Después, una señora que iba con su bolsa del mandado y quien dijo ser madre de Euán estudiante se acercó y les pidió a los paristas que ya abrieran la escuela que lleva 87 días cerrada, prácticamente tres meses.

"No sean tontos, lo que hacen le conviene al gobierno" les gritó y trató de convencerlos de abrir con la frase de que ellos eran el futuro de México.

Después la señora comenzó a empujar la puerta, sin importar que se compusiera de gruesas barras metálicas y además tuviera una cadena coronada con un candado. Hizo mucho ruido pero de nada sirvió. Frustrada, la mujer lloró.

Repitió sus frases y los estudiantes impasibles la escuchaban sin decir nada. Uno bajó la cabeza, pero más en un gesto de cansancio que de asentimiento al regaño.

"Miren que tiradero tienen", les reprochó. Tenía razón. Luego de los dos intentos de ingreso de parte de estudiantes y papás ocurridos en las dos semanas anteriores, los paristas fortificaron más su barricada y colocaron más sillas y tirados en el suelo se veían tres extintores y hasta un zapato deformado estaba a la mano.

Alguien de un pesero que circulaba por la lateral de Insurgentes les gritó "ya sálganse culeros".

Los paristas tampoco se asomaron este viernes en masa. Solo había cuatro, con cara de fastidio pero sin la hostilidad que algunos de ellos han mostrado en otras ocasiones.

Piden paristas que destituyan a profesores por presunto acoso sexual y corrupción. Señalan a los maestros de educación física, quien presuntamente grababa a alumnas en la alberca, uno de biología y otro de matemáticas https://t.co/lKmdQ2zOyH pic.twitter.com/ZRfTP6UZL0 — La Silla Rota (@lasillarota) February 7, 2020

La señora les pidió una explicación porque su hijo quiere regresar a clases a las que tiene derecho, pero la encapuchada le respondió que ella no pertenece a la comunidad universitaria, compuesta de alumnos, académicos y trabajadores.

-¿Entonces lo dejo a la deriva?, cuestionó la señora.

Uno de los paristas fue consultado sobre cuándo podría retomarse el diálogo; su respuesta fue que eso era entre ellos y las autoridades universitarias.

Por su parte la encapuchada, una alumna de 1.50 y contrastantes ojos claros con la capucha negra con que cubría su rostro, defendió el cierre de la escuela.

"Yo no estoy dispuesta a regresar a clases con los mismos profesores y a que mis compañeras vivan condiciones de impunidad", dijo con voz adolescente.

"Esta generación no está dispuesta a seguir por ahí", advirtió.

Agregó que la inconformidad por la presencia de acosadores no sólo es en la prepa 9.

Por eso hay 16 (escuelas) en paro

Un compañero suyo explicó que además el paro no es por una cuestión personal sino para acabar con prácticas corruptas y de acoso de profesores.

De acuerdo con los paristas, son 4 profesores en específico los involucrados en presuntos casos de acoso sexual y cobros de 50 pesos por décima de punto en las calificaciones de las materias.

El joven criticó a las autoridades universitarias y consideró que prefieren proteger el prestigio de sus maestros.

Luego recibieron el reclamo de otra señora que se fue pronto. A las 14 horas los paristas se retiraron y en la acera que da a la puerta del plantel ya no se veía más movimiento que el de los peatones.

La convocatoria lanzada para este viernes no tenía autoría y forma parte de la guerra de mensajes para hacer algo por la UNAM o para cerrarla.

La semana pasada circuló uno para hacer un paro en toda la UNAM, convocado por una supuesta organización llamada UNAM SOCIAL de la cual no hay información.

El paro era para el 4 de febrero, pero quedó en algunos intentos de cierres, realizados por encapuchados y con resultados disparejos, pero la mayoría de la UNAM siguió abierta. Pero los destrozos se hicieron presentes luego de que un grupo de encapuchados hizo pintas en rectoría y aventó cohetones e incluso provocaron un boquete en sus ventanales.

El 5 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que había mano negra detrás de los paros y criticó que los estudiantes se encapucharan el rostro. Por su parte el rector Enrique Graue advirtió que los provocadores no desestabilizarán a la UNAM y luego de semanas comenzó a fluir información sobre los posibles agitadores.

Por su parte Mario Benítez "El Gato", el exlíder del Consejo General de Huelga que encabezó el cierre de la UNAM en 19999 en defensa de la gratuidad, criticó la legitimidad del movimiento actual en contra de los presuntos acosadores sexuales, lo que le valió una lluvia de críticas de parte de movimientos de mujeres.

Para este viernes 7 había 16 planteles cerrados, aunque a lo largo del día fueron entregadas las instalaciones de las prepas 4 y 8, Vidal Castañeda y Nájera y Miguel E.Schulz.

Para el lunes 10 de febrero ya hay una nueva convocatoria, que nuevamente nadie se atribuye y es para oponerse a las clases extramuros y que según el mensaje es violatorio del Contrato colectivo de trabajo.

"Contra la violencia patriarcal, contra los extramuros que violan el CCT. Asamblea Prepa 9 de estudiantes, trabajadores y maestros", a las 5 de la tarde en el Colegio Latinoamericano de México.

De las escuelas en paro, la Prepa 9 y la Facultad de Filosofía y Letras son las que más tiempo suman cerradas, desde el 12 y 14 de noviembre, respectivamente.

"No sólo es una lucha de la Prepa 9 sino de toda la UNAM": parista pide que se acabe el acoso. "Nosotros no tendríamos que estar pidiendo seguridad en nuestra propia universidad" pic.twitter.com/1MvbfNNWrG — La Silla Rota (@lasillarota) February 8, 2020

¿Cuáles son las otras preparatorias que están en paro?

Son 12 las escuelas que mantienen paro de actividades académicas y administrativas.

Prepa 6: El jueves 30 de enero, estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria Número 6 "Antonio Caso" decretaron paro de labores por siete días en solidaridad con los alumnos de otros planteles de la UNAM que han denunciado violencia de género.

Prepa 2: El mismo jueves 30 de enero, tras un enfrentamiento entre alumnos, se confirmó el paro de labores en la Preparatoria 2 como forma de solidarizarse por los hechos ocurridos en otros planteles de la UNAM, como el fallecimiento de un alumno en el CCH-Azcapotzalco y la amenaza de bomba en la FES Aragón.

Prepa 3: Un poco antes que las últimas, el pasado 22 de enero, un grupo de al menos 6 personas encapuchadas tomaron las instalaciones de la Preparatoria 3 "Justo Sierra", de la UNAM.

Prepa 5: Por 72 horas entró en paro.

Prepa 8. Momentos después de que a las autoridades universitarias y de la Escuela Nacional Preparatoria les había sido entregado el plantel número 8 "Miguel E. Schulz", un reducido grupo de mujeres embozadas salió de uno de los cubículos y determinó por la fuerza mantenerlo cerrado.

Mientras que los Colegios de Ciencias y Humanidades también se unieron a las prepas al entrar en paro de labores.

CCH Naucalpan: Seis días.

CCH Sur: Paro indefinido.

CCH Oriente: 72 horas.

¿Cuáles son las facultades que están en paro?

Ciencias Políticas y Sociales: El 30 de enero las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de Ciudad Universitaria (CU) fueron tomadas por un Colectivo Feminista, informando que la facultad permanecería cerrada hasta que se resuelvan todas las demandas de todos los planteles de la UNAM que se encuentran actualmente en paro.

Facultad de Filosofía y Letras: Esta facultad se encuentra en paro desde el 4 de noviembre de 2019, integrantes del colectivo "Mujeres Organizadas FFyL" leyeron las demandas a cumplir para la entrega de las instalaciones, entre las que destacan la modificación de los artículos 95, 98 y 99 del Estatuto General, a fin de que se establezcan sanciones a la violencia de género.

Facultad de Artes y Diseño: 72 horas.

Facultad de Psicología: 54 horas.

Levantan paro en Arquitectura

La Facultad de Arquitectura (FA) de la Universidad Nacional Autónoma de México levantó hoy, alrededor de las 18:00 horas, el paro que mantenía desde el miércoles 5 de febrero.

Las actividades académicas y administrativas se reanudarán el próximo lunes 10 de febrero.

Mediante una comunicación dirigida a la comunidad de la FA, el director de esa entidad académica, Marcos Mazari Hiriart, aseguró que reconoce y legitima la lucha de las Mujeres Organizadas de las distintas escuelas y facultades de la Universidad.

Votan por clases en CCH Azcapotzalco

Estudiantes del plantel Azcapotzalco del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) determinaron reanudar clases hoy las 18:00 horas, luego de que mantuvieran un paro de actividades desde el 5 de febrero pasado.

Los alumnos se reunieron desde la 13:00 horas de hoy para determinar si continuaban con el paro o volvían a clases; las votaciones se cerraron a las 17:00 horas y después de contar los votos, la mayoría decidió regresar a clases.

Mañana se tiene previsto reiniciar las actividades del Programa de Apoyo al Egreso (PAE).

Este viernes por la tarde, la UNAM anunció a través de sus redes sociales que los planteles 4 y 8 de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) entregaron las instalaciones, aunque en días anteriores estos centros educativos junto con ENP 9 habían manifestado su intención de paro indefinido hasta que todas las demandas se hubieran cumplido.

De acuerdo con el boletín, el plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" y la Escuela 8 "Miguel E. Schulz" reanudarán clases el lunes 10 de febrero en el horario acostumbrado.

Luego de 72 horas de paro los alumnos del CCH Vallejo entregaron las instalaciones y Naucalpan continuará por 6 días más sin clases.

(María José Pardo)