Línea desde Palacio Nacional para no elegir consejeros del INE al azar

El enfrentamiento que atravesó la bancada de Morena por la integración de las cuatro quintetas para elegir cuatro nuevos consejeros en el INE, quedó en el pasado. Tras 48 horas de acusaciones y declaraciones mediáticas, hoy la bancada de 259 integrantes transitó de la división a la unidad tras recibir un mensaje directo desde Palacio Nacional: elegir de entre los veinte nombres planteados en las quintetas elaboradas por el Consejo Técnico de Evaluación (CTE), perfiles apartidistas para evitar llegar a la insaculación que significaría elegir los cuatro nuevos consejeros por azar.

La decisión se tomó ayer y se comunicó durante el desayuno que el presidente López Obrador tuvo con los coordinadores parlamentarios de Morena en el Legislativo, siendo uno de ellos Mario Delgado, quien inmediatamente bajó el mensaje a los diputados morenistas. Por eso esta mañana la bancada celebró una reunión virtual (que prepararon desde ayer) para entrevistar -por su cuenta-, a los que consideraron ser los siete perfiles apartidistas idóneos. Seis preguntas a cada uno y los consensos “fluyeron”.

Sin dejar de anotar que había otros aspirantes con esas características pero que no fueron integrados a las quintetas de candidat@s al Consejo General del @INEMexico pic.twitter.com/zXBWhaKjSd — Dolores Padierna (@Dolores_PL) July 21, 2020

Del lado femenino, en la quinteta uno, Rita Bell (consejera electoral en Oaxaca) y Norma Irene de la Cruz Magaña (asesora de Naciones Unidas en el voto extranjero). En la quinteta dos, Carla Humprey (integrante de la Unidad de Inteligencia y Fiscalización).

Del lado masculino, en la quinteta tres, José Fernando Faz Mora (consejero electoral en SLP) y Luis Octavio Vado Grajales (consejero electoral en Querétaro). Y en quinteta cuatro, Uuc-Kib Espadas Ancona, ex perredista quien se declaró apolítico en su entrevista ante la Junta de Coodinación Política (Jucopo). En entrevista, Dolores Padierna (vicepresidenta de la Mesa Directiva) y firmante de la carta que cuestionó el trabajo del Comité Técnico Electoral, relató cómo sucedió el cambió de opinión grupal.

-¿Les dio confianza el aval que indirectamente dio el presidente a las quintetas, durante la reunión que tuvo el lunes con Mario Delgado y Ricardo Monreal?, se le preguntó.

-Hasta dónde nos comentó el coordinador le planteó la preocupación y la petición de reponer el procedimiento. Y él dijo que no, que legalmente le habían dado a él el informe que sí no se aceptaba, se iba a la insaculación. Y lo mejor era no saltarse ninguna etapa. Con estas cartas negociara Mario Delgado en la Jucopo; estos cuatro que gustaron al grupo, nos dicen que también los propusieron otros dos partidos y con ellos podría transitar Morena.

PT aborda también el barco de la unidad

-¿Y qué se sabe del Partido del Trabajo?, se preguntó a Padierna.

-Hicimos un cierre de filas absoluto. El PT también transita con esas propuestas que hicimos nosotros. Entonces pudiéramos transitar con una sola propuesta cuatro, cinco o seis partidos.

-¿Se firmó, digamos, la pipa de la paz en la bancada y queda desactivada la carta que enviaron a Mario Delgado el domingo por la noche?

-No había conflicto, ninguno. Había un posicionamiento por escrito para alertar sobre la conducta del CTE que, desde mi punto de vista, al menos tres personas jugaron con el PAN y se prestaron a la guerra sucia. Nunca hubo división, pero sí un posicionamiento fuerte y crítico. Siempre dijimos lo que acuerde el grupo. La propuesta era volver a empezar el procedimiento, pero la ley no lo permite. Si no aceptábamos este procedimiento nos íbamos a la insaculación y la insaculación estaba peor, era de alto riesgo. Así que era mejor elegir de entre esos veinte, a las personas digamos, imparciales e independientes, que no tuvieran vínculos con el PRI, PAN ni Morena ni con nadie. Simplemente que hubiera perfil apartidista, experiencia y trayectoria.

¡Nunca antes el proceso para elegir a las y los Consejeros del @INEMexico había sido tan transparente y democrático! #NiCuotasNiCuates



??https://t.co/086DltdtJh pic.twitter.com/5Tt8XY2zw9 — Tus Diputados Morena (@DiputadosMorena) July 21, 2020

Padierna advierte que, en el futuro, modificarán el modelo que utilizó el CTE para la elaboración de las quintetas “porque no funcionó, es la primera vez que se prueba y se comprueba qué los organismos autónomos fueron decididos por el viejo régimen de una manera transexenal; y a través de ellos ir operando para boicotear la 4T. Se tiene que modificar y buscar otro modelo para el nombramiento de consejeros y consejeras al INE”.



En manos del covid

Las cuatro quintetas para elegir a los nuevos consejeros del INE deben reunir dos terceras partes del quorum legislativo. Si hay un total de 500 diputados, en teoría, cada quinteta debe tener el voto favorable de 333 diputados. Solo que en esta ocasión habría que restar al número de legisladores enfermos por covid, más aquellos que están en cuarentena y quienes son población de riesgo y podrían no asistir (enfermos crónicos, adultos mayores, embarazadas, etcétera); todos, cifras negras que se mantienen en resguardo por privacidad.

La Silla Rota consultó con algunas bancadas sus cálculos. En Morena, explicó Padierna, “somos 259 diputados, estamos a la espera de las pruebas que nos hicimos todos ayer y hoy. A muchos ya les dieron resultados, los que nos hicimos la prueba hoy no la iban a entregar hasta mañana temprano. Otros se van a hacer la prueba antes de llegar”.

“Se está llamando a los diputados de Morena, uno por uno, para que nadie falte, salvo los enfermos. Hoy tuvimos dos enfermos más, de los que ya estaban enfermos ya solo quedan ocho”. En este escenario, calculan la asistencia de 240 morenistas.

En el PAN, donde hay 78 legisladores, su coordinador Juan Carlos Romero Hicks declaró que el número de asistentes estaba por confirmarse. En Encuentro Social, de un total de 25 diputados, estimaron la presencia de veinte. En el PRI se calcula lleguen los 46 legisladores que conforman la bancada, aunque algunos de ellos son población de riesgo en la pandemia.

Es vital actuar con responsabilidad y compromiso. Cuidemos de nuestra salud y la de quienes nos rodean.

Comparto mi resultado negativo a la prueba Covid-19.

Estoy listo para atender y participar en la sesión extraordinaria de mañana miércoles en @Mx_Diputados pic.twitter.com/KbghVrN6Gj — Tonatiuh Bravo (@tonatiuhbp) July 21, 2020

En Movimiento Ciudadano hay 27 y solo uno no asistiría, quedando entonces 26. El PT tiene 41 diputados, se calcula puedan asistir todos, igual que los 13 del partido Verde y once más del PRD. Hay seis diputados más sin partido, de los que no se sabe con certeza si asistirán o no. De ser así, es probable que a esta sesión acudan más legisladores que aquella donde se aprobaron las leyes del nuevo tratado comercial T-MEC, donde asistieron un promedio de 370 diputados, contando 130 ausencias.



Votación por bloques

Al igual que en la aprobación de las leyes T-MEC bajo el contexto de la pandemia, se prevé repetir el esquema de votación por bloques para evitar grandes concentraciones humanas en el pleno. Así, los diputados ingresarían a votar al pleno en grupos de cincuenta; y según el citatorio emitido, desde las siete de la mañana estará abierto el recinto para evitar aglomeraciones en el pase de lista.

??La Cámara de Diputados debatirá y, en su caso, elegirá mañana a cuatro consejeras y consejeros electorales del #INE



¡Sigue el #PeriodoExtraordinario #EnVivo! 45.1 y 45.3 tv abierta, App https://t.co/t3egdzFMCR, https://t.co/fetZlgTI4E y redes sociales pic.twitter.com/ASQx5VSPOm — Canal del Congreso (@CanalCongreso) July 22, 2020

Bajo este esquema, se estima que la sesión dure un promedio de cuatro horas contadas a partir del mediodía; aunque es probable que la votación por bloques retrase este pronóstico pues tan solo en la sesión del T-MEC, la votación duró poco más de tres horas.



Aunque la sesión de la Jucopo estaba tentativamente agendada para las nueve de la noche, esta no ha comenzado aún. Lo único seguro en este momento es que, tras la orden emitida ayer desde Palacio Nacional, mañana no habrá tomas de tribuna ni protestas durante la elección de los cuatro nuevos consejeros del INE.

Por eso, Padierna finalizó “somos el grupo mayoritario, tenemos la obligación de generar condiciones de gobernabilidad y somos responsables de la toma de decisiones. Hay fechas fatales marcadas en la constitución. Nosotros no podemos fallar; otros podrán hacerlo, nosotros no”.

A Porfirio, sin amor

Un día después de que Muñoz Ledo calificara a 63 de sus compañeros de bancada de golpeadores, por descalificar la elaboración de las cuatro quintetas, hoy le respondieron Padierna y el petista Fernández Noroña. “Es un francotirador verbal”, acusó ella, “le tira a todo lo que sea Morena, todo lo que sea gobierno y siempre coincide con las derechas, entonces yo no sé quién es el golpista porque él está siendo más aliado de los adversarios, que nosotros”.

Mientras que Fernández Noroña remató “ya lo perdimos, como dicen los jóvenes, está en una actitud golpista con la derecha y la derecha busca descarrilar al gobierno del compañero presidente López Obrador”.