Ligan a dos funcionarios del SAT con asociación de AMLO a 26 empresas

Dos funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) están relacionados con la inscripción del presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller como socios de 26 empresas.

En su conferencia matutina el presidente dijo: “Ayer me dieron a conocer de una inscripción que hicieron en el padrón del SAT, donde registran empresas. Y apareció que me inscribieron como socio de 26 empresas. Me rayé, me convertí en empresario”.

Conforme a un comunicado difundido por la Secretaría de Hacienda, tras realizar una supervisión de trámites se detectaron inscripciones al RFC de Personas Morales realizadas sin sustento legal ni soporte documental.

La Secretaría de Hacienda aseguró que se realizan las investigaciones correspondientes a fin de poder identificar al personal responsable de hacer mal uso de los sistemas institucionales, y de violentar la información del padrón de contribuyentes a fin de determinar sanciones.

En particular, se detectó que el 15 de agosto de 2019 se efectuaron 26 inscripciones al RF de Personas Morales, en las cuales aparecen como socios Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller.

Los movimientos fueron realizados con el usuario de Claudia Olivia Martínez Rodríguez, quien es asesora fiscal integral perteneciente a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Veracruz “2”.

Adicionalmente, se pudo identificar que en todas las empresas aparece como representante legal Óscar Manuel Montoya Landeros, Coordinador Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.

Hacienda precisó que estos movimientos, que fueron realizados con el usuario de la ciudadana Claudia Olivia Martínez Rodríguez, corresponden a trámites inconsistentes como:

1. La fecha de operación en el sistema fue el día 15 de agosto de 2019, dando inicio a los trámites a partir de las 00:00 horas (fuera del horario laboral) y cerrando los casos todos a partir de las 15:00 horas.

2. El domicilio de la empresa es el de la Administración Desconcentradas de Servicios al Contribuyente de Veracruz “2”, ubicado en Paseo de la Niña, 150, Boca del Río, Veracruz, CP 94290.

3. La fecha de inicio de operaciones es del 12 de mayo de 2019.

4. El régimen General de las Personas Morales.

5. La actividad registrada es de “otros intermediarios de comercio al por mayor”.

6. En todas las empresas aparece como Representante Legal el ciudadano Óscar Manuel Montoya Landeros, Coordinador Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.

7. Todas las empresas tienen nombre de personas físicas seguidas de sus siglas SA, los nombres de las personas corresponden a los de algunos administradores desconcentrados del Servicio al Contribuyente distribuidos a nivel nacional en las 55 administraciones existentes.

8. No tienen soporte documental los trámites.

9. No tienen firma electrónica.

10. No cuentan con contraseña del RFC.

11. Ninguna empresa ha facturado.

JGM