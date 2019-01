Ligan a cercano a AMLO de recibir sobornos de "El Chapo" hace una década

Ahora, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador salió a relucir en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo".

Un hombre cercano al actual presidente habría recibido sobornos del Cártel de Sinaloa a través de Jesús "El Rey" Zambada, hermano de Ismael "El Mayo" Zambada.

Así lo han informado los periodistas Alan Feuer, de The New York Times, y Keegan Hamilton, de Vice, quienes han estado presentes en cada una de las audiencias de Guzmán Loera en Estados Unidos.

Un documento no sellado del juicio detalla que el dinero fue durante la campaña presidencial del 2006, la primera vez que López Obrador contendía a la Presidencia de la República.

El soborno tenía el fin de llegar a las manos de Andrés Manuel, pero éste nunca llegó, según detalla el documento.

No se detalla quien fue este "hombre cercano", ni cuanto fue el monto millonario del supuesto soborno.

"The bribe in question had been paid to an individual associated with the failed presidential campaign, over a decade ago, of the current president of Mexico. The bribe was not paid, as the defense had promised, to the current president."