Lidera México en homicidios dolosos en región OCDE

El 2019 se perfila para ser el año más violento de la historia reciente de México. En 2018 cada 15 minutos se asesinó a una persona en México, al contarse más de 33 mil víctimas de homicidio doloso o intencional, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El año pasado ya había sido declarado como el más violento de la historia, como se resalta en el informe sobre el panorama de homicidios dolosos en México, ilícito por el que se iniciaron 24 mil 484 carpetas de investigación durante los primeros 11 meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador- y el índice de sentencias relacionadas a este delito, elaborado por la organización Impunidad Cero.

Aquí los principales hallazgos de la investigación:

MÉXICO EN EL MUNDO

"Además de esta alza en el número de homicidios (en México), observamos una baja en las sentencias condenatorias para este delito, lo que resulta en altos índices de impunidad", apunta el estudio presentado este martes.

Datos de la UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) correspondientes a 2017, muestran que México es el doceavo país más violento, al registrar una tasa de 24.8 homicidios por cada 100 mil habitantes. El país con el mayor índice es El Salvador, con 61.8. De los miembros países de la OCDE, México es el de mayor incidencia, seguido de Estados Unidos, con una tasa de apenas 5.3 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Destaca el dato de que en los últimos cuatro años la violencia homicida en nuestro país ha aumentado 87.4 por ciento.

CIFRAS LOCALES

Por su parte, información arrojada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2017 se registraron 83 mil 749 defunciones que obedecieron a causas externas de morbilidad y mortalidad. Del total de defunciones por dichas causas externas, las agresiones representaron 43.8%, rescata el estudio.

Se resalta que en México más del 50% de los homicidios intencionales o dolosos están relacionados con organizaciones criminales y narcotráfico.

Por otro lado, se resalta que los homicidios representaron la sexta causa de muerte a nivel nacional tanto en la edición 2019 del informe de Impunidad Cero, como el realizado en 2018 por la organización.

Sin embargo, la proporción de las muertes totales en el país presentó un incremento. Pasó de 3.6% en 2016, a 5% en 2017 y a 5.1% en 2018.

EDADES

Los resultados del estudio señalan que los homicidios son como el año pasado- la principal causa de muerte para personas de entre 15 y 44 años de edad. Bajo el mismo tenor, se observa que también son la causa principal del fallecimiento de jóvenes de entre 20 y 24 años, con un 33.9%, un aumento de 8.1 puntos porcentuales.

Entre personas de 25 a 29 años los homicidios representaron el 32.6% de las defunciones, con un aumento de 30.1% respecto al año anterior. Mientras que fueron un 28.4% de las personas fallecidas a una edad de 30 a 34 años. Para los jóvenes de 15 a 19 años el porcentaje fue de 27.5%. Entre las personas de 35 a 39 años también fue la principal causa de muerte, aunque con un porcentaje ligeramente menor, que representa 22.1%.

FEMINICIDIOS

Cabe mencionar que entre las víctimas de homicidio doloso reportadas por el SESNSP no se consideran las víctimas de feminicidio. Pese a que del total de víctimas registradas en 2018, 92% fueron hombres y 8% mujeres, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la prevalencia de diferentes manifestaciones de asesinatos de mujeres y niñas, por lo que se ha alcanzado proporciones alarmantes sobre este delito a nivel global.

En el caso de las mujeres víctimas de homicidio doloso, 75.7% eran mayores de edad, 7.9% menores y en 16.5% de los casos no se especificó la edad.

Asimismo, el estudio asienta que la tasa mexicana de homicidio doloso entre los hombres es de 49.3 por cada 100 mil habitantes, mientras que la de mujeres es de 4.3. "Ambas tasas son mayores en México que a nivel mundial, incluso que a nivel continental", se lee, al explicar que las cifras mundialmente se fijan en 9.9 y 2.3, respectivamente.

MODALIDAD

En cuanto a la modalidad de los homicidios dolosos, se menciona que la gran mayoría fueron cometidos con arma de fuego (71%), seguidos por los cometidos con otro elemento (18%), 25 con arma blanca (10%) y en 1% de los casos no se especificó la modalidad de comisión.





POR ENTIDAD FEDERATIVA

Según la evolución observada sobre el número de víctimas de homicidio doloso en las 32 entidades federativas, Oaxaca es el estado donde el incremento ha sido mayor, al crecer entre 2015 y 2018 a un ritmo del 420.9%. Le sigue Nayarit y su aumento de 338.5%; además de Colima, Baja California, Guanajuato y Quintana Roo, con incrementos superiores a 200%.

Caso contrario, Coahuila se ubica como la entidad cuyos niveles de homicidios más han descendido, al registrar una merma del 24.4%; seguida por Durango y Yucatán. "Estas tres entidades son las únicas donde el número de víctimas de homicidio doloso registradas ha disminuido".

En cuanto a la modalidad, en casi todas las entidades federativas, con excepción de Yucatán, la mayoría de los homicidios dolosos fueron cometidos con arma de fuego. En Guanajuato, 83.5% de los homicidios se cometieron así, seguido de Michoacán (80.7%) y Oaxaca (79.3%).

IMPUNIDAD

En el informe se detalla que 29 entidades federativas sí proporcionaron información sobre las sentencias dictadas por el delito de homicidio. Durante 2018 se dictaron 4 mil 294 sentencias por homicidio doloso, 3 mil 600 de ellas fueron sentencias condenatorias y 694 absolutorias.

En virtud de ello, se obtiene que la tasa de condena la proporción de sentencias condenatorias por el delito de homicidio doloso en 2018 fue de 83.8 por ciento.

Entre 1997 y 2007 México tuvo un descenso en la incidencia de homicidios dolosos, además de una ligera tendencia al alza en el número de sentencias condenatorias, apunta el estudio.

"Sin embargo, a partir de 2007 la situación se revirtió y el número de homicidios aumentó considerablemente y llegó al pico más alto registrado en el periodo en 2011. Entre 2011 y 2014 se volvió a observar un periodo de reducción de violencia y, a partir de 2015, nuevamente una tendencia al alza, para cerrar 2018 como el año más violento en la historia de nuestro país".

Así, en 2006 se estimaba una tasa de impunidad del 59.4%; en 2007 llegó a su nivel más bajo, con 54.7%; para 2015 la impunidad se estimó en 81.3% para el grupo de entidades que proporcionaron información, para 2016 en 86.6%, para 2017 llegó a 89.5% y para 2018 a 89%.

IMPUNIDAD POR ESTADO

A pesar de que desde 2007 el número de homicidios dolosos se ha triplicado, el número de sentencias y de condenas no sólo no ha aumentado, sino que incluso presenta una reducción de 20%.

"Desde hace un par de lustros quedó evidenciado que la política legislativa ensayada en México aumentar las penas a los delitos más frecuentes y de mayor impacto tiene un efecto irrelevante, mientras no se incremente la probabilidad de captura y de sanción", menciona Impunidad Cero.

En México, la entidad donde existe una mayor impunidad en homicidio doloso es Morelos, con 99.6%, seguido de Chiapas (99.0%), Oaxaca (97.8%), Nayarit (97.7%) y Quintana Roo (96.6%).

Se destaca que once estados exceden 91% de impunidad y siete rebasan 95%. Sólo Yucatán está por debajo de 30%, "aunque en años anteriores ha alcanzado impunidad cero para este delito".

POLICÍAS LOCALES

De acuerdo con datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal del Inegi, en 2016 había 10 mil 599 policías ministeriales, investigadores o judiciales. Esta cifra, en 2017, pasó a 11 mil 972. Sin embargo, para 2018 las procuradurías y fiscalías estatales reportaron en total 10 mil 237 policías investigadores.

"Se ha señalado que en México a pesar de contar con la infraestructura necesaria en algunos lugares los investigadores no leen ni utilizan los informes científicos que generan los servicios médico forenses, además de que los tribunales no obligan a los investigadores a utilizar las herramientas científicas ni incorporan las nociones de causalidad científica en su teoría del caso y, por lo mismo, no las aplican en sus argumentaciones en las salas de audiencias".

Ahora bien, 27 de las 32 entidades federativas dicen contar con una agencia especializada en homicidios dentro de la estructura orgánica de la fiscalía o procuraduría estatal, dentro de los que se inscriben 478 ministerios públicos y fiscales.

Entre los estados que cuentan con una agencia especializada, sólo Baja California, Coahuila, Chihuahua y el Estado de México reportan disponer de peritos adscritos a dicha agencia y en 14 entidades cuentan con policías ministeriales, investigadores o judiciales adscritos a dichas agencias especializadas.

Por otro lado, "el incremento en los homicidios de servidores públicos de los subsistemas de seguridad y justicia penal en todo el país contribuye a crear un entorno de desconfianza, inseguridad y vulnerabilidad para los profesionales de la seguridad y la investigación criminal que, en algunos casos, puede inhibir o mermar su capacidad de operación", concluye el informe.

Aquí puedes consultar el informe de Impunidad Cero:





