Líder de Morena en Diputados a IP: "el que calla, otorga", en debate eléctrico

Representantes de de Bachoco, Green It Ecotecnologic y la Cámara de la Industria Minera acudieron al Foro número 24 que organiza la Cámara de Diputados para analizar la Reforma Eléctrica presidencial. (Archivo)

Representantes de tres empresas privadas acudieron al Foro número 24 que organiza la Cámara de Diputados para analizar la Reforma Eléctrica presidencial. Se trata de Bachoco, Green It Ecotecnologic así como la Cámara de la Industria Minera.

Miembros de las grandes generadoras declinaron participar y cedieron su lugar a las cámaras que representan; otras, no respondieron. En general pidieron a los legisladores "apertura de mente" para escuchar sus posturas.

Ante ello, Ignacio Mier, Coordinador de Morena, advirtió que la ausencia de empresas que generan electricidad demuestra que no les interesa el futuro de México, y agregó que "el que calla otorga".

"El que calla, otorga. Nosotros hemos señalado que fue la reforma del 2013 un abuso, un saqueo para nuestro país, no vinieron, entonces eso ya quedó de manifiesto, se quedaron sin argumentos, está claro que el quebranto que le están provocando al país, si no hacemos la reforma, de 490 mil millones de pesos, no pudieron debatirlo y seguramente fue por eso", aseveró.

"NO RADICALIZAR POSTURAS

Sergio Arzola, representante de Bachoco, pidió a los legisladores no radicalizar sus posturas; planteó que la reforma de 2013 tiene cosas positivas y negativas, igual que la iniciativa que se debate ahora. "Esta nueva reforma que proponen claro que la queremos, no todo lo que se hizo antes es malo; ni todo lo que se está proponiendo ahora es la solución", dijo. "Tengamos esa apertura de mente señores diputados, no vengan ya con respuestas agendadas en sus notas. Somos igual que ustedes, mexicanos que generamos empleo y somos empleados".

Sugirió que no haya otra reforma sobre el tema en un futuro inmediato y les pidió votar a partir de los argumentos planteados en todos los foros anteriores y no bajo una línea política.

Sergio Alcalde de Green It Ecotecnologic, afirmó que su empresa sí paga derechos de transmisión y distribución. "No simulamos sociedades con ninguna empresa, eliminamos toneladas de dióxido de carbono", dijo; y cuestionó que la nueva propuesta de prioridad al uso de energías fósiles.

Cómo explico a los bancos que no me alcanza para pagarles con estas nuevas disposiciones que se realizan de manera sorpresiva y abruptas. Hablamos mucho de soberanía e historia, de ideales ¿Y quién habla de las afectaciones que tenemos los mexicanos emprendedores con estos cambios? ¿Cómo podremos recuperar estos retrasos operativos en nuestro desarrollo?

Finalmente recomendó el desarrollo de una estructura neutral y descentralizada para un órgano regulador conformado por comisionados con experiencia en el tema; y sugirió tener un acercamiento con cada empresa que, consideren, afecta el país "para que no paguen justos por pecadores".

¿Y EL LITIO?

El representante de la Cámara minera, Jaime Gutiérrez, cuestionó los datos del gobierno federal en cuanto a la existencia de este mineral. Y plantearon sus temores de que dicho proyecto quedé inconcluso con el paso del tiempo por lo que sugirió que no se reservé en la Constitución.

"El litio es un mito hasta que no sepamos realmente cuánto tenemos, si tenemos, de qué calidad tenemos y si lo podemos procesar", dijo. Y aseguró que, si realmente el gobierno tiene interés en el tema, debe invertir primero en su exploración; destacó que el sector minero sabe de las dificultades para aterrizar un proyecto. "Tan sólo una etapa de exploración puede durar hasta 20 años con inversiones de varios miles de millones de dólares".

"Aún no tenemos datos certeros sobre el litio en México, pero se requiere un esfuerzo de exploración del territorio en busca de yacimientos, largos periodos de maduración para proyectos y fuertes inversiones en desarrollo y tecnología para explotar el mineral". Y contextualizó que de cada 1000 indicios de explotación de minerales solamente 10 llegan a ser de exploración avanzada; y de estos, solo uno llega a una etapa de producción. "Estamos hablando de una probabilidad de 1000 a 1".

Ejemplifico que anteriores administraciones lanzaron "Uramex" misma que no próspero; y explicó que México no puede desarrollar en este momento materiales radiactivos porque el país carece de la tecnología necesaria.

LAS REACCIONES

En general diputados de la bancada mayoritaria reaccionaron de manera negativa a sus posturas. El petista Gerardo Fernández Noroña calificó que algunas de éstas fueron insolentes.

Carlos Puente, coordinador del Partido Verde, aseguró que no están peleados con los productores privados; y señaló que hay grandes empresas mineras que afectaron a diversos municipios que hoy se encuentran en malas condiciones económicas.

El panista Ignacio Loyola expreso su preocupación pues consideró que las posturas de los principales partidos políticos es buscar culpables y no soluciones.

Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales (una de las principales que elaborará el dictamen del tema) respondió que esta reforma constitucional fue necesaria porque el sector privado se amparó cuando propuso reformar las leyes secundarias.

Defendió la existencia de litio y adelantó que su exploración quedará en manos de Institutos de Geología y empresas. "Es un potencial tremendo que debe estar en una norma constitucional".