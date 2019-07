Licitaciones desiertas apuntan a adjudicaciones directas con costo elevado

Las secretarías de Salud y Hacienda podrían pagar más por las claves de medicamentos que quedaron desiertas al adjudicarlas de manera directa, explica Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), quien espera que parte de los productos que no se adquirieron en la reciente licitación se puedan surtir a través de la compra consolidada que se hizo en noviembre del año pasado.

En entrevista con LA SILLA ROTA, Gual Cosío destacó que en las claves que se adjudicaron hubo ahorros importantes para el gobierno, lo que representa una señal positiva de la industria farmacéutica para las autoridades. De acuerdo con las dependencias, se adjudicaron mil 167 claves en las que se invirtieron 6 mil 865 millones de pesos, lo que representa un ahorro de mil 32.5 millones de pesos.

Sin embargo, la licitación LA-012000991-E82-2019 terminó con mil 923 claves desiertas, que representan 62% del total que Hacienda y Salud buscaban comprar. Ambas aseguraron que no hay riesgo de desabasto porque existe el respaldo de la licitación previa para 2019 y la posibilidad de que se adjudiquen contratos directamente y de forma inmediata.

"La adjudicación directa normalmente llama a precios superiores a los precios máximos de referencia, porque si no, no tendría ningún sentido. Pero esperemos que parte sea surtida a través de la licitación de noviembre del año pasado y algunas claves que queden desiertas, ya una vez que se platique sobre cuáles fueron las condiciones en que se dieron estos desechamientos de índole técnico, se puedan surtir", declaró Gual Cosío, quien explicó que en estos procesos la negociación se lleva a cabo directamente con la empresa.

Ante los señalamientos de Salud y Hacienda de que hubo resistencias durante la licitación, el director general de Canifarma aseguró que eso no es cierto y que, por el contrario, hay un apoyo incondicional de la industria, el cual quedó demostrado en los descuentos con los que se adquirieron algunos medicamentos.

Indicó que hubo claves desiertas porque no se lograron las condiciones necesarias para hacer la adjudicación, situación que "puede atribuirse a muchos aspectos, precios máximos de referencia que no fueron convenientes, la propia planeación no ayudó, la entrega en corto tiempo estresa a la proveeduría en cuanto a que si no se abastece en tiempo las multas son muy altas, en fin, hay muchos aspectos a considerar, el tema de distribución, la entrega, etcétera".

"Fue una licitación internacional abierta donde pudo participar cualquier empresa en el mundo, si hubo claves desiertas fue porque no fue conveniente para ninguna empresa, ni de México ni del mundo, a final de cuentas el tema es que contemplaba condiciones que muchas veces eran difíciles de afrontar para un buen resultado", destacó.

Gual Cosío reiteró la disposición de la industria farmacéutica para colaborar con el gobierno y que existen muchas áreas de oportunidad. Mencionó que lo ideal sería establecer mesas de trabajo para analizar los resultados, detectar las lecciones aprendidas y mejorar el proceso para 2020.

