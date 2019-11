Libro de AMLO, "no tiene casi nada" de economía y menos de tratado moral: Urzúa

"Y así como el título es extraño, su contenido también lo es", escribió el ex secretario de Hacienda. (Cuartoscuro)

El nuevo libro de la autoría de Andrés Manuel López Obrador titulado Hacia una economía moral, "de economía no tiene casi nada", consideró quien inició el sexenio de AMLO como secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.

"Y así como el título es extraño, su contenido también lo es. Por un lado, de economía no tiene casi nada, excepto por datos, sobre todo sociodemográficos antes que económicos, regados por aquí y por allá" escribió el economista en su columna de este lunes publicada en El Universal.

Y agrega: "Por el otro, de tratado moral tiene menos, por lo que supongo que el título del libro debe mucho al empleado por Alfonso Reyes en su Cartilla moral".

Asimismo, el ex funcionario destacó que, contrario a como se establece en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) -que ha sido calificado por el propio Urzúa como un manifiesto político- en el libro no se hace mención de que para finales del sexenio, la economía de México habrá alcanzado un crecimiento del 6%, con un promedio del 4%.

Sin embargo advirtió que en ambos textos persiste el error de aseverar que durante su mandato no se gastará más dinero del que ingrese a la Hacienda Pública, ya que "la deuda contratada en 2019 será del orden de 500,000 millones de pesos, y esa cifra crecerá más en 2020", explica el ahora profesor titular del Tec de Monterrey.

NEOLIBERALISMO

En adición, Carlos Urzúa dice que el periodo neoliberal no ha sido el único responsable de la desigualdad en la distribución de ingresos en el país.

En el libro de AMLO, expone el ex titular de Hacienda se describe al mandato de Carlos Salinas de Gortari como el peor del neoliberalismo, al que reprocha principalmente por la serie de privatizaciones que se llevaron a cabo, a la que Urzúa añade "errores garrafales" como políticas fiscales, monetarias y cambiarias.

El coeficiente de Gini en México, medida de la OCDE para calcular la distribución de ingresos que tiene una escala de 0 a 1, pasó de 0.45 en 1984 a 0.52 en 1994 (Salinas tomó la presidencia en 1988). "Cuando se cruza el umbral de 0.5 todas las alarmas deberían ser encendidas", precisa Urzúa.

"Pero de lo anterior no se sigue, como el autor piensa (AMLO), que el periodo neoliberal es el mayor causante de la pésima distribución del ingreso que sufre México. Me temo que no. De acuerdo con los cálculos hechos hace décadas por Ifigenia Martínez, la brillante economista hoy senadora, el coeficiente de Gini rondaba el 0.45 en 1958, al inicio del llamado periodo del desarrollo estabilizador. Y de ese estimado, idéntico al de la OCDE para 1982, el índice se incrementó hasta 0.56 en 1975. Bajo solo esa óptica, el periodo del pre-neoliberalismo fue igual de malo", concluye.









