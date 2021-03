Libertad de investigación, que sea política de Estado: Graue a Conacyt

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, hizo un llamado a que la libertad de investigación sea una política de Estado, sin importar si se trata de ciencia básica o de frontera, esto al participar en el primer foro sobre la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Este miércoles se llevó a cabo el primer Foro Regional de Consulta sobre la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, previo a la aprobación de esta nueva normativa. Este diálogo fue convocado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Se trata de la primera vez en que la directora general de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, escucha a la comunidad científica sobre este tema, ya que en diciembre del año pasado presentó un anteproyecto de esta ley, en la que no se escuchó a los investigadores.

Uno de los temas de este documento que causó más preocupación fue precisamente el de la libertad de investigación, ya que se resaltó el papel de la investigación de frontera y no de la ciencia básica.

El participar en el primer día del foro, el rector Graue Wiechers aseguró que la libertad de investigar en las distintas áreas de conocimiento y en las diversas modalidades, tanto en lo básico, en la frontera, en la aplicación o en la solución de problemas, será lo que verdaderamente genere descubrimientos e innovación posibles de transformar en beneficio social y fortalezcan la soberanía nacional.

"Asumir la libertad de la investigación como una política de Estado, en concordancia con los pactos internacionales que nuestro país ha firmado, permitirá que las estrategias que se asuman tengan una visión de largo plazo y se consolide la infraestructura científica en el país", afirmó el rector de la UNAM.

Graue Wiechers celebró la apertura de la directora General del Conacyt para escuchar las propuestas de la comunidad y señaló que para elaborar esta ley se parte de principios sólidos: el derecho de todas las personas de gozar de los beneficios del desarrollo científico y tecnológico y de la innovación; del fortalecimiento e importancia de las humanidades; de la relevancia del acceso abierto a la información; de subrayar la investigación para solucionar los problemas nacionales, y de los principios para promover la libertad de investigación.

Recordó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, indicó que habría foros y apertura para escuchar iniciativas de los distintos actores del sistema; enriquecer propuestas y ampliar los contenidos y alcances de una ley "que puede transformar el presente y detonar el desarrollo integral de la nación".

LA DISCUSIÓN DE LA LEY TODAVÍA NO SE AGOTA: ÁLVAREZ-BUYLLA

En tanto, Álvarez-Buylla Roces coincidió en la importancia de que haya libertad de investigación, la cual dijo que debe ir acompañada de una visión de mediano y largo plazos. "Es ineludible la necesidad y el compromiso de la academia con los retos reales, que necesitan de una ciencia real: la que aporta avances de conocimiento, que nos ayude a comprender a fondo los problemas, a prevenir y resolver los grandes retos también reales. Nada de esto es posible si no tenemos ciencia básica".

La titular del Conacyt indicó que "la discusión todavía no se agota y la propuesta de anteproyecto de Ley de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación por supuesto está incorporando nuevas ideas, perfeccionando la técnica jurídica y esto no se puede hacer si no es en colectivo y de manera profunda. El nuevo anteproyecto será un documento que servirá para seguir adelante con mucho mayor consenso y rigor".

Jaime Valls Esponda, secretario General Ejecutivo de la ANUIES, indicó que para las instituciones asociadas en este organismo, tanto públicas como particulares, es de suma importancia participar en la consulta del anteproyecto, toda vez que en conjunto poseen cerca de 90% de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación del país.